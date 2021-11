Πολιτισμός

Χριστιάνα: Πέθανε η δημοφιλής τραγουδίστρια

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο σκόρπισε η είδηση του θανάτου της δημοφιλούς τραγουδίστριας.

Πέθανε, σε ηλικία 68 ετών, η τραγουδίστρια Χριστιάνα. Η γνωστή τραγουδίστρια έχασε τη μάχη με τον καρκίνο, ενώ τα τελευταία χρόνια έπασχε από Αλτσχάιμερ.

Η Χριστιάνα Λαβίδα, που έγινε γνωστή με το μικρό της όνομα, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1953. Είναι αδελφή της τραγουδίστριας Βασιλικής Λαβίνα, συζύγου του συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλου και εξαδέλφη της Ελένης Βιτάλη.

Συνεργάστηκε με σπουδαίους καλλιτέχνες και δημιουργούς. Στη δισκογραφία της περιλαμβάνονται επιτυχίες όπως τα τραγούδια “Τα Κύθηρα ποτέ δεν θα τα βρούμε”, “Τα μάτια σου”, “Τι να μας κάνει η νύχτα”, “Σαριμπίνταμ”, “Η νύχτα θέλει”, “Έβγα, τελάλη μου”, “Χόρεψε με ένα ταγκό”, “Μίλα μου” και “Τελειώσαμε λοιπόν”.

