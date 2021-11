Κοινωνία

Καιρός: Μερικό απαγορευτικό απόπλου

Δεμένα τα πλοία προς νησιά του Ιονίου. Κλειστά σχολεία στην Κυλλήνη.

Δεμένα στα λιμάνια της Ζακύνθου, της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης θα μείνουν σήμερα, Δευτέρα 29 Νοεμβρίου, τα πλοία εξαιτίας της κακοκαιρίας που πλήττει το νότιο Ιόνιο με αποτέλεσμα να έχει εκδοθεί απαγορευτικό απόπλου.

Σύμφωνα με την ακτοπλοϊκή εταιρία «Levante Ferries», δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια 10:00-14:30-18:30 από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη, 12:00-16:30-20:30 από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο, 14:15-18:45 από Πόρο προς Κυλλήνη, 16:30-21:00 από Κυλλήνη προς Πόρο, 12:30 από Πάτρα προς Ιθάκη και 16:45 από Ιθάκη προς Σάμη.

Κλειστές θα παραμείνουν τη Δευτέρα, με απόφαση του Δημάρχου Ανδραβίδας-Κυλλήνης κ. Γιάννη Λέντζα, όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και οι Παιδικοί Σταθμοί, του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, λόγω των ακραίων πλημμυρικών φαινομένων που πλήττουν την περιοχή.