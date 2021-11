Κοινωνία

Γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη: την σκότωσε με οκτώ μαχαιριές

Ο ισχυρισμός του γυναικοκτόνου για το φριχτό έγκλημά του. Η 14η γυναικοκτονία από την αρχή του 2021.

Με οκτώ μαχαιριές φέρεται να σκότωσε ο 49χρονος τη 48χρονη σύζυγό του, στη νέα υπόθεση γυναικοκτονίας που αποκαλύφθηκε το βράδυ της Κυριακής, στη Θεσσαλονίκη, όταν ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία, ομολογώντας το στυγερό έγκλημα.

Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε σε λίμνη αίματος μέσα στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού τους, στην Πολίχνη, ενώ έφερε χτυπήματα στον θώρακα και τα πόδια. Ερευνώντας το σπίτι, αστυνομικοί εντόπισαν ένα κυνηγετικό μαχαίρι που εκτιμάται ότι ήταν το μέσο τέλεσης της δολοφονίας.

Ο 49χρονος, με καταγωγή από την Αρμενία (όπως και το θύμα), στην προανακριτική του απολογία φέρεται να είπε ότι προέβη στην πράξη του επειδή η γυναίκα του τον απατούσε.

Γύρω στις 9.30 το βράδυ της Κυριακής, ο καθ' ομολογίαν δράστης μετέβη στο ΑΤ Λευκού Πύργου, όπου αποκάλυψε ότι είχε σκοτώσει την σύζυγό του. Το άψυχο σώμα της βρέθηκε λίγο αργότερα από πλήρωμα περιπολικού, που μετέβη στην οικία του για να επαληθεύσει τους ισχυρισμούς του, ενώ άμεσα κλήθηκαν στο σημείο αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εξερεύνηση του χώρου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, με την οποία οδηγείται στον εισαγγελέα.

