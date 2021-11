Οικονομία

ΟΠΕΚΑ: Πότε καταβάλλονται τα επιδόματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά τα επιδόματα που θα καταβληθούν από τον ΟΠΕΚΑ.

Την Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2021, θα καταβάλει τα επιδόματα ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Συγκεκριμένα, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τα εξής επιδόματα:

Επίδομα παιδιού: Δικαιούχοι 820.486 - 179.800.000 ευρώ.

Επίδομα στέγασης: Δικαιούχοι 281.450 – 34.200.412 ευρώ.

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Δικαιούχοι 238.537 – 52.575.463 ευρώ.

Αναπηρικά: Δικαιούχοι 173.827 - 71.412.487 ευρώ.

Στεγαστική συνδρομή: Δικαιούχοι 875 - 323.504 ευρώ

Επίδομα ομογενών: Δικαιούχοι 6.362 - 224.152 ευρώ.

Σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων/1296/1982: Δικαιούχοι 19.010 – 6.885.222 ευρώ.

Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης υπερηλίκων: Δικαιούχοι 16.061 – 4.789.073 ευρώ

Έξοδα κηδείας: Δικαιούχοι 93 - 74.088 ευρώ.

Επίδομα γέννησης: Δικαιούχοι 12.743 - 12.829.637 ευρώ.

Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: Δικαιούχοι 3.874 - 1.936.800 ευρώ.

Κόκκινα δάνεια 2019: Δικαιούχοι 2.616 – 211.561 ευρώ.

Πρόγραμμα Γέφυρα Α’ Κατοικία: Δικαιούχοι 73.233 - 15.948.394 ευρώ.

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: Δικαιούχοι 6 - 6.000 ευρώ.

Επίδομα αναδοχής: Δικαιούχοι 360 – 188.133 ευρώ.

Σύνολο δικαιούχων: 1.649.533

Σύνολο καταβολών : 381.404.926

Επίσης, ο ΟΠΕΚΑ γνωστοποιεί ότι, στις 15 Δεκεμβρίου 2021, θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα (Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα) και το επίδομα παιδιού του Ιανουαρίου 2022 θα καταβληθεί την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Κηφισιά: Απείλησαν 20χρονο με στιλέτο και “άρπαξαν” 230 ευρώ!

Βανδή - Μπισμπίκης: Ο Μανώλης Κονταρός στο “Πρωινό” για τα “κουμπαράκια” του (βίντεο)

ΠΑΟΚ – Άρης: Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες