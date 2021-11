Υγεία - Περιβάλλον

Αρνητές διασωληνώσεων: Εισαγγελική παρέμβαση για τις εφόδους στα νοσοκομεία

Το δημοσίευμα της “Real News” προκάλεσε την αντίδραση της Εισαγγελίας, που ξεκίνησε έρευνα.

Την παρέμβαση της Εισαγγελίας προκάλεσαν καταγγελίες γιατρών περί «εφόδων», σε νοσοκομεία, προσώπων που θέλουν να αποτρέψουν διασωληνώσεις ασθενών με κορονοϊό, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα «Real News».

Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, Σωτηρία Παπαγεωργακοπούλου, έδωσε εντολή να ξεκινήσει προκαταρκτική εξέταση με αφορμή το χθεσινό δημοσίευμα της εφημερίδας, το οποίο, υπό τον τίτλο «Τάγματα αρνητών εισβάλουν στα νοσοκομεία», αναφέρεται σε κλιμάκωση τέτοιων περιστατικών, επισημαίνοντας πως γιατροί ζητούν, πλέον, την παρέμβαση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Στο δημοσίευμα αναφέρονται περιστατικά που έχουν εκδηλωθεί στο Θριάσιο και στο Αττικό, αλλά και στο Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη.

Η εντολή της προϊσταμένης της Εισαγγελίας, σε ό,τι αφορά την Αττική, είναι να διερευνηθούν οι καταγγελίες και να διακριβωθεί εάν προκύπτει η διάπραξη των αδικημάτων της διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας, της παραβίασης των μέτρων για την αποφυγή διάδοσης της λοίμωξης COVID και της βίας κατά υπαλλήλων.

Σύμφωνα με καταγγελίες, το πρώτο οργανωμένο περιστατικό εφόδου σε νοσοκομείο καταγράφηκε τον περασμένο Μάιο, οπότε εισέβαλαν στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας περίπου 15 άτομα με σκοπό να αποτρέψουν τη διασωλήνωση ηλικιωμένου. Αντίστοιχο περιστατικό, με 25 άτομα να εισβάλλουν στον χώρο, καταγράφηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο τον περασμένο Αύγουστο.

Την έρευνα θα διενεργήσει ο εισαγγελέας Ιωακείμ Κασωτάκης.