Bradley Cooper: Έχει κάνει πλαστικές επεμβάσεις ο γοητευτικός ηθοποιός; (εικόνες)

Η ιδιαίτερη “αγάπη” στo botox...

O Bradley Cooper είναι αδιαμφισβήτητα ένας από τους πιο δημοφιλείς ηθοποιούς παγκοσμίως.

Ο 46χρονος σταρ του Hollywood, έχει χρειαστεί να κάνει πολλές αλλαγές στην εμφάνισή του λόγω των ρόλων του, όμως παραμένει πάντα γοητευτικός.

