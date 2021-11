Κόσμος

Κύπρος: Θρίλερ με εξαφάνιση δύο γυναικών (εικόνες)

Από έρευνες για εξαφάνιση έγιναν έρευνες για δολοφονία. Τα μέχρι τώρα στοιχεία για την υπόθεση.

Σε έρευνες για διπλή δολοφονία μετατράπηκαν οι έρευνες για τον εντοπισμό δύο γυναικών ηλικίας 43 και 33 ετών από τη Ρωσία, οι οποίες διέμεναν στη Λάρνακα, τα ίχνη των οποίων χάθηκαν στις 17 Νοεμβρίου.

Ένας άνδρας έχει συλληφθεί για την υπόθεση και κρατείται με απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, υπό άκρα μυστικότητα και χωρίς να έχει ανακοινωθεί κάτι για την υπόθεση.

Είχε δοθεί η πληροφορία ότι, ένας άνδρας είχε μεταφέρει τις δύο γυναίκες στην ορεινή περιοχή του Μονιάτη.

Το ίδιο άτομο εντοπίστηκε και φέρεται να παραδέχθηκε ότι μετέφερε τις δύο γυναίκες στο εξοχικό του, με τη θέλησή τους, αλλά ότι την ίδια μέρα τις επέστρεψε στο σπίτι τους. Ο ισχυρισμός του ερευνάται.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις «χτενίζουν» την περιοχή μεταξύ Αμιάντου – Κάρδαμα, όπου βρίσκεται και το συγκεκριμένο εξοχικό.

Οι έρευνες έχουν ξεκινήσει ήδη από την Παρασκευή στο εξοχικό του Μονιάτη και εκεί εντοπίστηκαν ίχνη αίματος, τα δείγματα του οποίου μεταφέρθηκαν στα εργαστήρια.

Μετά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι, το αίμα ταιριάζει με το γενετικό υλικό της μίας εκ των εξαφανισθέντων.

Έρευνες γίνονται και για να διαπιστωθεί πού είχαν σήμα τελευταία φορά τα κινητά τηλέφωνά τους.

