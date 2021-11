Τοπικά Νέα

Κορονοϊός - Πάτρα: Αποσωληνώθηκε το δύο μηνών βρέφος

Δάκρυα χαράς για τον Νεκτάριο-Εφραίμ, βγήκε από την Εντατική.

Αποσωληνώθηκε σήμερα Δευτέρα (29/11) το δύο μηνών βρέφος με κορονοϊό που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας διασωληνωμένο από τις 18 Νοεμβρίου. Πλέον το μωράκι νοσηλεύεται στην Παιδιατρική κλινική σε σταθερά καλή κατάσταση.

Η διαδικασία της αποσωλήνωσης ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει το βράδυ της Κυριακής, ωστόσο θεωρήθηκε καλύτερο να παραμείνει το μωρό μία ακόμα ημέρα με οξυγόνο. Την εντολή για να ξεκινήσει η διαδικασία αποσωλήνωσης έδωσε σήμερα το πρωί ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων, Ανδρέας Ηλιάδης.

Ο κ. Ηλιάδης είπε πως οι θεράποντες γιατροί επικοινώνησαν με βιντεοκλήση με τους γονείς του βρέφους, οι οποίοι βαθιά συγκινημένοι έβλεπαν το παιδί τους να είναι καλά στην υγεία του.

Ο δύο μηνών Νεκτάριος-Εφραίμ αεροβαπτίστηκε πριν διασωληνωθεί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πάτρας από το Αγρίνιο χτυπημένο από κορονοϊό, ενώ η υγεία του παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση με αποτέλεσμα να διασωληνωθεί στις 18 Νοεμβρίου.

Χρειαζόμαστε 24 ώρες για να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί εκτός μηχανημάτων

«Αυτή είναι η πρώτη φάση. Χρειαζόμαστε 24 ώρες για να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί εκτός μηχανημάτων. Σίγουρα είναι κάτι πολύ ευχάριστο αλλά να περιμένουμε και αύριο ελπίζω να έχουμε πολύ καλύτερη εικόνα για τις επόμενες ημέρες», ανέφερε ο Ανδρέας Ηλιάδης.

«Ξέρουμε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο. Θέλω να κλείσουν 24 ώρες για να μπορώ να πω με σιγουριά ότι έχουμε προχωρήσει στο επόμενο βήμα», επισημαίνει ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων.

