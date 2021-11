Κοινωνία

Europol: Ο δράστης δολοφονίας στην Πεύκη, συνελήφθη στη Γαλλία

Καταζητούνταν επί 11 χρόνια. Το χρονικό του ειδεχθούς εγκλήματος, που είχε σοκάρει το πανελλήνιο.

Ένας 35χρονος καταζητούμενος Αλβανός ο οποίος έπεσε στα χέρια της γαλλικής Αστυνομίας, είχε δολοφονήσει στις 16 Μαΐου 2010 έναν 30χρονο από τη Συρία μπροστά στα μάτια της εγκύου συζύγου του, μέσα στο σπίτι τους στην Πεύκη.

Από τότε και για 11 χρόνια καταζητούνταν και τελικά εντοπίστηκε στη Γαλλία καθώς εκκρεμούσε σε βάρος του διεθνές ένταλμα σύλληψης για ληστεία μετά φόνου.

Οι Γάλλοι αστυνομικοί ενημέρωσαν την Europol και η ευρωπαϊκή υπηρεσία ενημέρωσε με τη σειρά της την Ελλάδα ότι εντόπισαν και συνέλαβαν έναν άνδρα με τα χαρακτηριστικά του δράστη, στο όνομα του οποίου είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης.

Ο 24χρονος τότε συνεργός του, είχε συλληφθεί στις 2 Ιουλίου 2010, στην Καρδίτσα. Είχαν εισβάλει στο διαμέρισμα της οικογένειας στην Πεύκη, σχεδόν δύο μήνες νωρίτερα. Είχαν δέσει την έγκυο γυναίκα, είχαν αρπάξει λιγοστά χρήματα και κοσμήματα και στη συνέχεια δεν δίστασαν να πυροβολήσουν στο κεφάλι τον άτυχο άνδρα από την Συρία.

Ο άνδρας που συνελήφθη στη Γαλλία και ο συνεργός του, κατηγορήθηκαν για μία ακόμη ένοπλη ληστεία που είχε γίνει στις 23 Απριλίου 2010 σε σπίτι στο Μαρούσι, όπου αφού είχαν δέσει το ζευγάρι, στη συνέχεια άρπαξαν κοσμήματα και τα κλειδιά του ΙΧ αυτοκινήτου τους με το οποίο διέφυγαν.

Από την έρευνα προέκυψε ότι οι δύο δράστες εισέρχονταν σε οικίες, νυχτερινές κυρίως ώρες και με την απειλή πιστολιού και μαχαιριού, ακινητοποιούσαν τους ενοίκους, τους δέσμευαν με ταινίες συσκευασίας και στη συνέχεια αφαιρούσαν χρήματα, κοσμήματα, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικές συσκευές και τα αυτοκίνητα των ενοίκων.

Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. έλεγαν τότε για τους δύο δράστες πως «κατά τη διάπραξη των ληστειών επιδείκνυαν ιδιαίτερη θρασύτητα και σκληρότητα, γεγονός που τους χαρακτηρίζει ως ιδιαίτερα επικίνδυνους».

