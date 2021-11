Υγεία - Περιβάλλον

Εφαρμογή “my-Ygeia”: Ο Προσωπικός Φάκελος Υγείας στο κινητό σου

Πρωτοποριακή ηλεκτρονική εφαρμογή από τον Όμιλο Hellenic Healthcare Group, με την δημιουργία προσωπικού φακέλου για κάθε ασθενή.

Ο Όμιλος Hellenic Healthcare Group, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, καινοτομεί και δημιουργεί τον Προσωπικό Φάκελο Υγείας του ασθενή με την ηλεκτρονική εφαρμογή my–Ygeia.

Η εφαρμογή προσφέρει άμεση και εύκολη πρόσβαση στο ιατρικό αρχείο κάθε ασθενή/ εξεταζόμενου στα Θεραπευτήρια του Ομίλου HHG (Υγεία, Metropolitan Hospital, Μητέρα, Metropolitan General, Λητώ και Creta Inter Clinic), καθώς και στα διαγνωστικά του κέντρα, Healthspot.

Τι είναι το my–Ygeia;

Ο Προσωπικός Φάκελος Υγείας my–Ygeia αποτελεί μια καινοτόμο εφαρμογή ψηφιακής αποθήκευσης και διαχείρισης ιατρικών εξετάσεων και δεδομένων. Μέσα από ένα digital, φιλικό για τον χρήστη, περιβάλλον προσφέρει μοναδικές δυνατότητες για ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για αποτελέσματα εξετάσεων, καθώς και διαχείριση και αποστολή ιατρικών εξετάσεων και δεδομένων για σύγκριση και αξιολόγηση σε ιατρό της επιλογής του ασθενή από κινητή συσκευή, πάντα με σεβασμό στα ευαίσθητα προσωπικά του δεδομένα.

Τι προσφέρει η εφαρμογή my–Ygeia;

Το my–Ygeia αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο τόσο για τους ασθενείς/εξεταζόμενους που μπορούν πλέον να λαμβάνουν έναν πιο ενεργό ρόλο στη φροντίδα της υγείας τους όσο και για τους ιατρούς.

Η πιο σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία στα χέρια του ασθενή

Η πρόσβαση στο ιατρικό ιστορικό είναι άμεση και εύκολη, ενώ, παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στο θεράποντα ιατρό να συγκρίνει παλαιότερες εξετάσεις ή δεδομένα με νεότερα, σε πραγματικό χρόνο, γεγονός που συμβάλλει στην ορθότερη διαχείριση και αντιμετώπιση των θεμάτων υγείας του ασθενή.

Τα ιατρικά δεδομένα:

μεταφέρονται εύκολα και η φύλαξή τους είναι ασφαλής

ενημερώνονται συνεχώς

αποστέλλονται εύκολα ηλεκτρονικά (με email) όπου κρίνει και επιθυμεί ο χρήστης

είναι διαθέσιμα από όποιο νοσοκομείο του Ομίλου HHG και αν επισκέφθηκε ο χρήστης τα τελευταία χρόνια

Ο χρήστης:

Έχει άμεση πρόσβαση σε εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις.

Μέσω βιομετρικών στοιχείων (αναγνώριση προσώπου, δακτυλικό αποτύπωμα), έχει γρήγορη, εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στην εφαρμογή.

Λαμβάνει άμεση βοήθεια καθώς σε οποιοδήποτε σημείο της διαδικασίας, υπάρχει η επιλογή «Χρειάζεστε βοήθεια;»

Ενημερώνεται με ειδοποιήσεις (notifications) όταν οι ιατρικές του εξετάσεις είναι έτοιμες καθώς και για νέες υπηρεσίες των Θεραπευτηρίων του Ομίλου.

Πώς γίνεται η εγγραφή;

Η διαδικασία εγγραφής είναι απλή και σύντομη και ολοκληρώνεται Online από κινητή ή σταθερή συσκευή χωρίς να απαιτείται η επίσκεψη σε Θεραπευτήριο ή Κέντρο του Ομίλου HHG.

Κατεβάστε σήμερα δωρεάν την εφαρμογή my–Ygeia σε κινητές συσκευές iOS & Android

Μάθετε περισσότερα για τον προσωπικό φάκελο υγείας my-Ygeia πατώντας εδώ