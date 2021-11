Life

Χρήστος Σεβαστός: live… “φωτιά” στην νυχτερινή διασκέδαση

Ο τραγουδιστής, που αποκτά όλο και περισσότερους “φανατικούς οπαδούς”, προσφέρει μοναδικές βραδιές, στο Κολωνάκι.

Ο Χρήστος Σεβαστός, ο λαϊκός τραγουδιστής που διαγράφει ανοδική τροχιά και μεγαλώνει διαρκώς το φανατικό κοινό του, βάζει “φωτιά” στην νυχτερινή διασκέδαση, με μια σειρά από επιτυχημένες live εμφανίσεις σε επιλεγμένους χώρους, στην Αθήνα και όχι μόνο.

Αυτήν την περίοδο, ο Χρήστος Σεβαστός εμφανίζεται στο Κολωνάκι, δίνοντας ραντεβού για απολαυστικά live, όπου το κέφι και η διασκέδαση κρατούν… μέχρι πρωίας!

Κάθε Τρίτη, ο Χρήστος Σεβαστός εμφανίζεται ζωντανά στο “Zinglee”, στο Κολωνάκι, το οποίο γίνεται όλο “μια παρέα”, με τους θαμώνες να τραγουδούν και να διασκεδάζουν με τα τραγούδια του Χρήστου Σεβαστού και όλες τις μεγάλες επιτυχίες του “λαϊκού πενταγράμμου”, όπως τις ερμηνεύει μοναδικά ο ταλαντούχος καλλιτέχνης.