Τηγανιά κοτόπουλο με μανιτάρια και τρούφα από τον Πέτρο Συρίγο

Μια φανταστική συνταγή για ένα εύκολο πιάτο ετοίμασε και μας προτείνει ο σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό".



Εύκολη και γρήγορη τηγανιά κοτόπουλο με μανιτάρια και μαύρη τρούφα, ετοίμασε στο "Πρωινό" ο σεφ της εκπομπής Πέτρος Συρίγος.

Μια φανταστική συνταγή για ένα εύκολο μεσημεριανό!

Συστατικά για την εύκολη τηγανιά κοτόπουλο

3 μέτρια στήθη κοτόπουλου, 450-500 γρ (400 γρ μίνι λευκά μανιτάρια)

2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο

2 κ.τ.σ ελαιόλαδο

2 κ.τ.σ φρέσκο βούτυρο

1 κύβο ζωμό κοτόπουλο

300 ml κρεμά γάλακτος

1 κ.τ.σ τριμμένο ξερό θυμάρι

80 ml λευκό κρασί

2 κ.τ.σ παστά μαύρης τρούφας

Αλάτι και πιπέρι



Η συνταγή για την τηγανιά κοτόπουλο

Αλατοπιπερώνουμε και πασπαλίζουμε τα κομμάτια του κοτόπουλου με το θυμάρι.

Σε ένα μεγάλο τηγάνι βάζουμε το ελαιόλαδο και όταν ή θερμοκρασία ανεβεί προσθέτουμε το κοτόπουλο.

Σοτάρουμε για 5 λεπτά μέχρι να ροδίσει το κοτόπουλο.

Προσθέτουμε ολόκληρα τα μίνι μανιτάρια και τη 1κ.τ.σ βούτυρο.

Όταν πάρουν χρώμα βάζουμε το σκορδο και συνεχίζουμε για άλλο ένα λεπτό το σοτάρισμα.

Ανακατεύουμε τον κύβο κοτόπουλο με 70 ml καυτό νερό.

Σβήνουμε με το κρασί και ενσωματώνουμε και τον κύβο κοτόπουλου με το ζεστό νερό.

Αφήνουμε για 5 λεπτά να ψηθεί το κοτόπουλο και να τραβήξει τα υγρά του.

Προσθέτουμε την κρεμά και την παστά της μαύρης τρούφας.

Το ψήνουμε μέχρι να δέσει η σάλτσα και το τελειώνουμε με μια ΚΣ βούτυρο.

Ανακατεύουμε καλά και δοκιμάζουμε, αν θέλει προσθέτουμε λίγο αλάτι.

Το σερβίρουμε σε τηγανάκι με μια τούφα από κατσαρό μαϊντανό ταψάκι και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 160 βαθμούς για 45 λεπτά.