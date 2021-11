Πολιτική

Κορονοϊός – νέα μέτρα: Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Πυρά" από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στον Πρωθυπουργού με αφορμή τις σημερινές ανακοινώσεις και τα νέα μέτρα.



Σκληρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις σημερινές ανακοινώσεις του, αναφέροντας ότι «ο αυτουργός της υγειονομικής καταστροφής, σε απόλυτο πανικό από τη πλήρη κατάρρευση του ΕΣΥ και τη θλιβερή ευρωπαϊκή πρωτιά σε θανάτους και σε κρούσματα, αντί να αναλάβει την ευθύνη του, τη μεταθέτει για άλλη μια φορά στους πολίτες».

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον κ. Μητσοτάκη ότι «αυτή τη φορά στοχοποιεί του άνω των 60 και αντί να ανακοινώσει μέτρα στήριξης του ΕΣΥ, ενθάρρυνσης του εμβολιασμού και αυστηροποίησης των μέτρων υγειονομικής προστασίας, ανακοινώνει μέτρα τιμωρίας και οικονομικής εξόντωσης, που σε καμία άλλη χώρα του κόσμου δεν έχουν εφαρμοστεί». Και καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ: «Αποτυχημένος Πρωθυπουργός περιορισμένης ευθύνης».

Από την πλευρά του ο Γραμματέας του Κινήματος Αλλαγής Μανώλης Χριστοδουλάκης, σε δήλωσή του αναφέρει: «Η αναποτελεσματικότητα επιβάλλει την υποχρεωτικότητα. Στο «και πέντε» ο κ. Μητσοτάκης εξήγγειλε ένα μέτρο στην κατεύθυνση που είχαμε ζητήσει. Όμως πριν προχωρήσει στον εμβολιασμό με βάση την ηλικία, έπρεπε να ξεκινήσει από το ίδιο το κράτος. Δεν μπορεί να ελέγχει ένας ανεμβολίαστος την τήρηση των μέτρων για τον εμβολιασμό. Ας τολμήσει. Δυστυχώς βέβαια, για μία ακόμα φορά, «ξέχασε» να πει το παραμικρό για την ενίσχυση του ΕΣΥ».

Το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι «απ’ την πρώτη στιγμή της πανδημίας, η κυβέρνηση της ΝΔ είχε εναποθέσει την αντιμετώπισή της στην “ατομική ευθύνη”, για να συγκαλύψει τις δικές της ευθύνες στη λήψη των αναγκαίων μέτρων προστασίας και τη στήριξη του δημοσίου συστήματος υγείας. Σήμερα κάνει ένα βήμα παραπέρα, θεσπίζοντας την “ατομική ευθύνη” με ποινή -αναγκάζοντας τους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών να πληρώνουν πρόστιμο 100 ευρώ το μήνα- χωρίς πάλι να παίρνει κανένα μέτρο, ούτε για την οργάνωση ενός εμβολιαστικού προγράμματος με ιατρικό έλεγχο, φαρμακοεπαγρύπνηση, ουσιαστική και προσωποποιημένη ενημέρωση του λαού, ούτε για τη στήριξη του δημοσίου συστήματος υγείας, ούτε για την αποσυμφόρηση των κρίσιμων χώρων διασποράς. Κι όλα αυτά τη στιγμή που όλη η πορεία της πανδημίας και ο κίνδυνος νέων μεταλλάξεων επιβεβαιώνει ότι ο έγκαιρος και μαζικός εμβολιασμός είναι μεν αναγκαίος, όχι όμως ικανός από μόνος του για να αντιμετωπίσει την εξάπλωση του ιού. Ουσιαστικά πρόκειται για επανάληψη της ίδιας “συνταγής” που έχει οδηγήσει στη σημερινή τραγική κατάσταση, των καθημερινών ρεκόρ σε κρούσματα και της εκτόξευσης διασωληνωμένων και θανάτων».

«Μετά από αφύσικη καθυστέρηση, η Μητσοτάκης Α.Ε. έδειξε την πραγματική της φύση στους συμπολίτες άνω των 60 που δεν έχουν εμβολιαστεί. Μια φύση όπου ο αυταρχισμός πάει πακέτο με το οικονομικό όφελος», αναφέρει ανακοίνωση του ΜέΡΑ25 για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός σήμερα.

Ειδήσεις σήμερα:

Άγιος Ανδρέας: Η Πάτρα τίμησε τον πολιούχο της (εικόνες)

Τουρκία - κακοκαιρία: Λεωφορεία “ασπίδα” για διανομείς

“Το Πρωινό” - Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Παραγωγός ζήτησε άδεια από τον πιλότο για να κάνει ντοκιμαντέρ