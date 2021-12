Υγεία - Περιβάλλον

Υποχρεωτικός εμβολιασμός – Λινού: Ακραίο μέτρο

Η καθηγήτρια Αθηνά Λινού στον ΑΝΤ1 για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και το πρόστιμο των 100 ευρώ. Ο Δ.Σαρηγιάννης για την πορεία του ιικού φορτίου.

«Πρέπει να μελετηθεί γιατί δεν ξέρουμε αν θα είναι αποδοτικό. Είναι άλλο να βάζεις πρόστιμο σε έναν υψηλοσυνταξιούχο κι άλλο σε έναν αγρότη. Πρέπει να δούμε αν θα έχει αποτελεσματικότητα, για την κοινωνική συνοχή», σχολίασε η Αθηνά Λινού σε δηλώσεις της για το μέτρο του υποχρεωτικού εμβολιασμού στα άτομα άνω των 60, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Η καθηγήτρια προτείνοντας εναλλακτικά μέτρα, είπε πως «από σήμερα ξεκινά καμπάνια από ανώνυμους και επώνυμους ανθρώπους. Την εφαρμόσαμε ήδη σε 22 περιφέρειες και είδαμε ότι αυξήθηκαν τα ποσοστά ραντεβού στους στόχους μας».

Κληθείσα να διαχωρίσει το μέτρο της υποχρεωτικότητας με το πρόστιμο των 100 ευρώ, είπε πως «τα βάζει μαζί» εκτιμώντας πως, «είναι άλλο να δίνεις κίνητρα, άλλο τιμωρίες και άλλο να παρεμβαίνεις στο σώμα του ανθρώπου», για να εκφράσει την πεποίθηση ότι «είμαστε λίγο πριν κάνουμε επιθετική παρέμβαση».

«Είναι ακραίο γιατί το μόνο επόμενο που μας μένει είναι να πιάνουμε τον κόσμο και να τον εμβολιάζουμε με τη βία», σχολίασε.

Έκρινε ως θετική την αύξηση στα ραντεβού που σημειώθηκε αμέσως μετά την ανακοίνωση του μέτρου. «Μακάρι να αποδειχθεί και να εδραιωθεί. Το θέμα είναι αν υπάρχουν κι άλλες συνέπειες στην κοινωνική συνοχή», συμπλήρωσε και ανέφερε πω, «θα πρέπει να σκεφτούμε αν η διασπορά γίνεται από τους άνω των 60 ή από τους νέους ή από τα παιδιά», θέτοντας τον προβληματισμό:

«Επειδή ήρθε το παιδί του από το σχολείο, θα πρέπει να του αφαιρέσω το εισόδημά του;».

Τέλος είπε πως, «θα πρέπει να επιτείνουμε τα μέτρα ατομικής προστασίας και φυσικά του εμβολιασμού, γιατί αν έρθει η Όμικρον θα έχουμε έξαρση».

Σαρηγιάννης: σε πτώση το ιικό φορτίο στα λύματα

Σύμφωνος με την Αθηνά Λινού εμφανίστηκε ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης, μιλώντας επίσης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» εκφράζοντας την άποψη πως, «πιστεύω πάρα πολύ στη δύναμη της πειθούς, με ανθρώπους που έχουν επιρροή στην τοπική κοινωνία, όπως ένας παπάς ή ένας φαρμακοποιός. Υπό αυτή την έννοια, πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε μια πιο στοχευμένη στην τοπική κοινωνία καμπάνια».

Ερωτηθείς για το ιικό φορτίο στα λύματα, ανέφερε πως «δεν έχει σταθεροποιηθεί, αλλά είμαστε σε πτώση» και εκτίμησε πως «ανεξάρτητα από τα μέτρα αυτά, αν συνεχίσουμε να τηρούμε τα μέτρα, θα μπορούμε να έχουμε συνεχή πτώση», αρκεί βέβαια να μην έχουμε έξαρση της μετάλλαξης Όμικρον.