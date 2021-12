Πολιτική

Υποχρεωτικός εμβολιασμός – Χρυσόγονος: πλήττει την προσωπική ελευθερία και την αρχή της ισότητας

Ο καθηγητής Συνταγματολογίας για το μέτρο που ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό.

«Πολλά προβλήματα», εντοπίζει συνταγματικά στο θέμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού στους άνω των 60 ο συνταγματολόγος Κώστας Χρυσόγονος.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» σχετικά , είπε πως «το πρώτο είναι ότι προσβάλει την ελευθερία αυτοδιάθεσης ανθρώπινου σώματος», εξηγώντας ωστόσο, πως «αυτό δεν σημαίνει ότι μπορώ να βάζω σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία».

Βάσει της υποχρέωσης του κράτους να λάβει μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, ο καθηγητής πρότεινε εναλλακτικές λύσεις όπως «περιορισμό των κινήσεων των ανεμβολίαστων ή την αναστολή των εργασιακών σχέσεων επαγγελμάτων που έχουν να κάνουν με το κοινό, όπου όμως θα πρέπει να δοθεί εισόδημα».

«Υπερισχύει η δημόσια υγεία, κάποιος όμως ο οποίος ζει απομονωμένος στο σπίτι του, γιατί να αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία;», διερωτήθηκε θέτοντας το θέμα της οριζοντιότητας του μέτρου και εξηγώντας πως «το οριζόντιο μέτρο προσβάλει την προσωπική ελευθερία για αυτοδιάθεση του ανθρώπου, χωρίς να δικαιολογεί τον κίνδυνο δημόσιας υγείας και στερεί τα απαραίτητα μέσα επιβίωσης αν παίρνει τα 100 από τα 400 ευρώ που κάποιος παίρνει το μήνα».

«Η αυτοδιάθεση του καθενός να ελέγξει το σώμα του δεν μπορεί να επιβάλλει ποινικές κυρώσεις», συμπλήρωσε, τονίζοντας ότι, «τίθεται θέμα συνταγματικότητας στο οριζόντιο του μέτρου, ενώ θα μπορούσε να πάρει άλλα μέτρα περισσότερο συμβατά, όπως το να τους πει δεν μπαίνετε στα ΜΜΜ, δεν ψωνίζετε. Είναι άλλο η ελευθερία να κινηθείς κι άλλο να διαθέτεις το σώμα σου».

Όσο για τους λόγους άρνησης του καθενός να μην εμβολιαστεί ξεκαθάρισε πως «το γιατί αρνείται ο καθένας είναι προσωπικό ζήτημα. Το κράτος δεν μπορεί να διεισδύσει στη συνείδηση των ανθρώπων», είπε συμπληρώνοντας πως «ο καθένας έχει δικαίωμα στην άποψή του. Δεν μπορείς να τον εξαναγκάσεις».

Το μέτρο «πλήττει και την προσωπική ελευθερία και την αρχή της ισότητας», τόνισε ο καθηγητής συμπληρώνοντας πως «από εκεί και πέρα υπάρχουν κι άλλα όπως τα προσωπικά δεδομένα με τη διασταύρωση μέσω taxisnet και ΕΟΔΥ».

«Προσβάλλεται η αξία του ανθρώπου αν τον μεταχειρίζεσαι ως αντικείμενο, τον εξαναγκάζεις να κάνει κάτι που δε θέλει», είπε καταλήγοντας πως αφού ψηφιστεί το μέτρο, ο καθένας μπορεί να προσφύγει στα δικαστήρια, όπου και θα κριθεί το ζήτημα.

