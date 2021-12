Πολιτική

Αναδοχή: δικαίωμα στους ασθενείς με ΗΙV και ηπατίτιδα Β

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά την ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό για την χορήγηση αντιρετροϊκών, μία δεύτερη διάταξη σχετικά με την αναδοχή ήρθε στη Βουλή.

Δύο διατάξεις που αίρουν διακρίσεις και ήταν πάγιο αίτημα των ασθενών από HIV εισηγήθηκε ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, στην Ολομέλεια της Βουλής, σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS.

«Έχει γίνει αγώνας από όλη την ανθρωπότητα, από την πρώτη στιγμή που υπήρξε αυτή η νόσος, και η επιστήμη έχει φτάσει σε ένα σημείο που αντιμετωπίζει όσο το δυνατό περισσότερο τις συνέπειες αυτής της νόσου. Παραμένουν, όμως, ακόμη και σήμερα πολλές διακρίσεις σε βάρος των ατόμων που είναι οροθετικοί και υπάρχει μία αντίληψη και δεν έχουμε καταφέρει ακόμη ως κοινωνία να εξαλείψουμε τις διακρίσεις σε βάρος αυτών των ανθρώπων», ανέφερε ο υπουργός Υγείας.

«Σήμερα θα γίνει σίγουρα μία έντονη συζήτηση και για τις τροπολογίες και για το ίδιο το νομοσχέδιο. Έχω την τιμή, όμως, να εισηγούμαι δύο διατάξεις που ήταν πάγιο αίτημα των ασθενών από HIV, των οροθετικών ασθενών. Η πολιτεία έρχεται σήμερα, ανήμερα της ημέρας για την καταπολέμηση του AIDS, να τις ψηφίσει και πιστεύω ότι σε αυτές τις δύο διατάξεις θα υπάρξει ομόφωνη απόφαση.

Οι διατάξεις, που τις εισηγούμαι με την πλήρη καθοδήγηση του πρωθυπουργού και αφού προηγήθηκαν συναντήσεις με την ένωση ασθενών και τους ίδιους τους ασθενείς, είναι ότι νομοθετούμε την πλήρη ένταξη των αντιρετροϊκών φαρμάκων στην άυλη και ηλεκτρονική συνταγογράφηση και δίνουμε τη δυνατότητα να γίνουν ανάδοχοι γονείς τα άτομα που πάσχουν είτε από ΗΙV είτε από ηπατίτιδα Β, υπό τον όρο και την προϋπόθεση ότι ακολουθούν την αγωγή ή έχουν ολοκληρώσει την αγωγή. Αυτό είναι ένα κοινωνικό θέμα διότι αποκλείονταν αυτοί άνθρωποι από την αναδοχή, αν και δεν υπήρχαν επιστημονικά δεδομένα που να δικαιολογούν κάτι τέτοιο», πρόσθεσε ο κ. Πλεύρης.

«Στη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα κατά του ΑΙDS είναι χρέος του Κοινοβουλίου να δείξει πως τέτοια αυτονόητα θέματα μπορούμε να τα βλέπουμε με συμπάθεια και να τα ψηφίζουμε», τόνισε ο υπουργός Υγείας.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Ιωάννινα: Εκοιμήθη ο παπα- Θανάσης

Καταγγελία: Καθηγητής ασέλγησε σε 11χρονη μαθήτρια (βίντεο)

“Το Πρωινό” - Γλυκά Νερά: οργή του πιλότου για την αλλαγή επώνυμου της Λυδίας