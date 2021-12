Υγεία - Περιβάλλον

Υποχρεωτικός εμβολιασμός: ο Θάνος Πλεύρης για την εξειδίκευση των μέτρων (βίντεο)

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό ατόμων άνω των 60 και τα δωρεάν τεστ εξιδεικεύει ο Υπουργός Υγείας.

Αναλυτικές οδηγίες για το πώς θα λειτουργήσει το μέτρο του υποχρεωτικού εμβολιασμού ατόμων άνω των 60 δίνει ο Υπουργός Υγείας.

Παράλληλα, ο Θάνος Πλεύρης διευκρινίζει τι θα γίνει με τη διάθεση τεστ στους εμβολιασμένους, μέτρο που θα ισχύσει για τις γιορτές.

Πρώτο κρούσμα της Μετάλλαξης Όμικρον στην Ελλάδα

Ο υπουργός Υγείας, στην αρχή της ενημέρωσης, επιβεβαίωσε την ύπαρξη κρούσματος της παραλλαγής Όμικρον στη χώρα μας.

