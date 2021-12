Κοινωνία

Επανέρχεται το νυχτερινό ωράριο σε μετρό και τραμ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε εφαρμογή τίθεται και πάλι το επεκταμένο ωράριο των μέσων σταθερής τροχιάς. Τα τελευταία δρομολόγια προς κάθε κατεύθυνση.

Επανέρχεται, από αύριο Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021, και για κάθε Παρασκευή και Σάββατο, η επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των μέσων σταθερής τροχιάς στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, έως τις 01:30 και στο τραμ έως τις 01:46.

Ειδικότερα:

ΓΡΑΜΜΕΣ 2 & 3 ΜΕΤΡΟ:

Τελευταία αναχώρηση συρμών από το Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 01:30.

Οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρούν από τους τερματικούς σταθμούς:

Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 01:09

ΝΙΚΑΙΑ στις 01:11

ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 01:14

ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 01:11

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ στις 23:32

ΝΙΚΑΙΑ προς ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ στις 23:01

Οι χρονοαποστάσεις των δρομολογίων κατά την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας (00:20-01:30) διαμορφώνονται στα 15΄.

ΤΡΑΜ: Οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρούν από τις τερματικές στάσεις:

ΓΡΑΜΜΗ T3 (ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ - ΣΕΦ)

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ στις 01:04

ΣΕΦ στις 01:14

ΓΡΑΜΜΗ T4 (ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΣΕΦ)

ΣΥΝΤΑΓΜΑ στις 01:23

ΣΕΦ στις 00:32

ΓΡΑΜΜΗ T5 (ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ)

ΣΥΝΤΑΓΜΑ στις 01:46

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ στις 00:38

Οι χρονοαποστάσεις των δρομολογίων κατά την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας (00:30 - 01:40) διαμορφώνονται για τις 3 Γραμμές στα 40΄ και για το τμήμα Μουσών - Σύνταγμα στα 20΄.

Ειδήσεις σήμερα:

Μετάλλαξη Όμικρον: Πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: ο Άρης φέρνει ένταση και συγκρούσεις (βίντεο)

Κύπρος: Έκρηξη σε σχολική αίθουσα (εικόνες)