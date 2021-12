Life

“VINΥΛΙΟ” με ελληνική τηλεόραση των 90s

Ακόμη ένα απολαυστικό και ξεχωριστό βράδυ Παρασκευής, με αναμνήσεις και… άφθονο γέλιο, με την παρέα της Θεσσαλονίκης.

Επειδή αν συνεχίσουν έτσι, θα τους μαζεύουμε με τα… κουταλάκια, ο Αντώνης Κανάκης, μαζί με τους Γιάννη Σερβετά, Χρήστο Κιούση και Στάθη Παναγιωτόπουλο, με την άδειά σας πάντα, την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου λένε να πάρουν ρεπό από τα πάρτυ.

Tο «VINYΛΙΟ» αυτής της Παρασκευής θα ανοίξει τον μαγικό φάκελο, «Ελληνική τηλεόραση των 90s». Από τις οθόνες μας θα παρελάσουν οι καλύτερες και πιο αγαπημένες εκπομπές, αλλά και κωμωδίες, διαφημίσεις, παιδικά, τηλεπαιχνίδια και σειρές της χρυσής δεκαετίας της μικρής οθόνης.

Μη χάσετε το «VINYΛΙΟ» την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου στις 20:00 στον ΑΝΤ1, ζωντανά από την Θεσσαλονίκη, γιατί και… «Οι Παντρεμένοι έχουν ψυχή».

