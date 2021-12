Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός – Γκάγκα: Τα εμβόλια δείχνουν να καλύπτουν και την μετάλλαξη Όμικρον

Τι είπε για την πίεση που δέχεται το ΕΣΥ και το πρώτο κρούσμα της παραλλαγής Όμικρον που εντοπίστηκε στη χώρα μας.

Η αναπληρωτής υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης, αναφέρθηκε στα σημερινά επιδημιολογικά στοιχεία που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ, με τους διασωληνωμένους να υπερβαίνουν πλέον τους 700 και υπογράμμισε ότι η πίεση που δέχεται το ΕΣΥ είναι εξαιρετικά μεγάλη.

Όπως είπε η κυρία Γκάγκα, τα κρούσματα δείχνουν να σταθεροποιούνται, αλλά οι καθημερινές εισαγωγές στα νοσοκομεία είναι υψηλές κι αυτό σημαίνει περαιτέρω επιβάρυνσή του ΕΣΥ τις προσεχείς μέρες.

Συμπλήρωσε δε πώς η κατάσταση ειδικά στη βόρεια Ελλάδα είναι πολύ επιβαρυμένη και το προσωπικό των νοσοκομείων έχει ήδη υπερβεί τα όρια του, παρά το γεγονός ότι συνδράμουν τα ιδιωτικά και τα στρατιωτικά νοσοκομεία.

Αναφέρθηκε και στον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος με την παραλλαγή Όμικρον στη χώρα μας, τονίζοντας πως είναι δεδομένο ότι θα ακολουθήσουν και άλλα αφού τα διάφορα μοντέλα δείχνουν πως θα επικρατήσει τελικά. Είπε πως ευτυχώς ο ασθενής είναι σε αρκετά κακά κατάσταση και τόνισε πως τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι τα υπάρχοντα εμβόλια καλύπτουν και την παραλλαγή Όμικρον, συστήνοντας την πιστή τήρηση των κανόνων και των μέτρων.

