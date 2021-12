Κοινωνία

Ιερώνυμος: “Τέλος” οι Μητροπολίτες από τα κανάλια

Τι αποφάσισε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος.



Ολοκλήρωσε σήμερα τις τακτικές εργασίες της για τον μήνα Δεκέμβριο η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν που εξέδωσε, η ΔΙΣ αποφάσισε κατά την παρούσα χρονική περίοδο τη θέση της Ιεράς Συνόδου προς τα ΜΜΕ να εκφράζει μόνον ο εκπρόσωπος Τύπου αυτής, μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων Τιμόθεος. «Προς τούτο θα αποστείλει σχετικό Εγκύκλιο Σημείωμα προς την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις Ιερές Μητροπόλεις».

Επιπρόσθετα, ύστερα από πρόταση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου και της από 3ης Νοεμβρίου 2021 απόφασης της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, προσκλήθηκαν κατά τη χθεσινή συνεδρία της ΔΙΣ και ανακοινώθηκε επίσημα στους μέχρι πρότινος επισκόπους Νεοχωρίου Παύλο και Θαυμακού Ιάκωβο ότι ανυψώθησαν σε τιτουλάριους μητροπολίτες και οι οποίοι το αποδέχθηκαν.

Εξάλλου, κατά το διάλειμμα της σημερινής συνεδρίας, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και οι Συνοδικοί πραγματοποίησαν τα αποκαλυπτήρια της αναμνηστικής στήλης προς τιμήν των πατέρων και αδελφών της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, οι οποίοι συμμετείχαν στους αγώνες του έθνους. Ο Μακαριώτατος, στην προσφώνησή του προς τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής, μητροπολίτη Θαυμακού Ιάκωβο, αναφέρθηκε στην προσφορά της Μονής προς την Εκκλησία, την πατρίδα και την ιστορία, ενώ τόνισε ότι η Μονή έχει βοηθήσει κατά καιρούς τον τόπο μας παντοιοτρόπως.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου:

Συνήλθε χθες και σήμερα, Τετάρτη 1 και Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 165ης Συνοδικής Περιόδου, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

Η Δ.Ι.Σ. αρχικά επικύρωσε τα Πρακτικά της Εξουσιοδοτήσεως.

Κατόπιν σχετικής προτάσεως του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου και της από 3ης Νοεμβρίου 2021 Αποφάσεως της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, προσεκλήθησαν κατά την χθεσινή Συνεδρία της Δ.Ι.Σ. και ανακοινώθηκε επίσημα στους μέχρι πρότινος Θεοφιλεστάτους Επισκόπους Νεοχωρίου κ. Παύλο και Θαυμακού κ. Ιάκωβο ότι ανυψώθησαν σε Τιτουλαρίους Μητροπολίτες και οι οποίοι απεδέχθησαν.

Επίσης η Δ.Ι.Σ.:

Αποφάσισε, κατά την παρούσα χρονική περίοδο, την θέση της Ιεράς Συνόδου προς τα Μ.Μ.Ε. να εκφράζει μόνον ο εκπρόσωπος Τύπου Αυτής, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος. Προς τούτο θα αποστείλει σχετικό Εγκύκλιο Σημείωμα προς την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις Ιερές Μητροπόλεις.

Ενέκρινε την πρόταση της Συνοδικής Επιτροπής επί της Κοινωνικής Προνοίας και Ευποιίας για την έκδοση Συνοδικού Εγκυκλίου Σημειώματος «περί υποβολής Απολογισμού των Δαπανών για την Φιλανθρωπική Διακονία, κατά το έτος 2021, υπό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος».

Ενέκρινε τον διορισμό του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Αγγέλου Ανθοπούλου, ως Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου.

Αποφάσισε, κατά την Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων, να περιαχθεί δίσκος στους Ιερούς Ναούς της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος υπέρ του Προγράμματος ενισχύσεως των χριστιανικών οικογενειών της Θράκης που αποκτούν τρίτο τέκνο.

Ενημερώθηκε από την Ειδική Συνοδική Επιτροπή επί της Ακαδημίας Εκκλησιαστικών Τεχνών για την τρέχουσα Έκθεση "ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΗ", η οποία περιλαμβάνει έργα καλλιτεχνών από όλη την Ελλάδα που αναφέρονται στους Αγίους Νεομάρτυρες και τους Ήρωες της Ελληνικής Επαναστάσεως. Η Έκθεση είναι επισκέψιμη έως την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Κατά το διάλειμμα της σημερινής Συνεδρίας ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος και οι Σεβασμιώτατοι Συνοδικοί πραγματοποίησαν τα αποκαλυπτήρια της αναμνηστικής στήλης προς τιμήν των πατέρων και αδελφών της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, οι οποίοι συμμετείχαν στους αγώνες του Έθνους.

Ο Μακαριώτατος, στην σύντομη προφώνησή του προς τον Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής, Πανιερώτατο Μητροπολίτη Θαυμακού κ. Ιάκωβο, αναφέρθηκε στην προσφορά της Μονής προς την Εκκλησία, την Πατρίδα και την Ιστορία, τονίζοντας ότι η Μονή έχει βοηθήσει κατά καιρούς τον τόπο μας παντοιοτρόπως.

Τέλος, η Δ.Ι.Σ. ασχολήθηκε με αποσπάσεις κληρικών, θέματα Συνοδικών Επιτροπών και Ιερών Μητροπόλεων και τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα.

Εκ της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος"

