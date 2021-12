Πολιτική

Πάπας Φραγκίσκος: Το πρόγραμμα της επίσκεψης του στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας, θα επισκεφτεί μεταξύ άλλων τη Λέσβο, συνοδευόμενος από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Ο Πάπας Φραγκίσκος, μετά από πρόσκληση της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σαεκλλαροπούλου, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στη χώρα μας, από τις 4 έως τις 6 Δεκμβρίου.

Το πρόγραμμα του Ποντίφικα έχει ως εξής:

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συναντήσει τον Πάπα στις 4 Δεκεμβρίου, ώρα 12:15, στο Προεδρικό Μέγαρο. Στις 12:45 η Πρόεδρος και ο Πάπας θα εκφωνήσουν ομιλίες.

Στις 5 Δεκεμβρίου η κυρία Σακελλαροπούλου θα συνοδεύσει τον Πάπα Φραγκίσκο στη Λέσβο, όπου θα επισκεφθούν το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στο Μαυροβούνι, παρουσία του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Νότη Μηταράκη.

Την ίδια ημέρα και ώρα 16:45 η Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραστεί στο Ιερό Συλλείτουργο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Καθολικών Αθηνών, προεξάρχοντος του Πάπα Φραγκίσκου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.