Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Δύο λεχώνες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς σώθηκαν τα παιδιά πυο κυοφορούσαν οι δύο γυναίκες, που είναι ανεμβολίαστες.

Ακόμη δύο γυναίκες που γέννησαν με καισαρική τομή ούσες θετικές στον κορoνοϊό νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, στη Θεσσαλονίκη με μία εκ των οποίων να έχει διασωληνωθεί.

Συγκεκριμένα, μία 41χρονη γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη διαγνώσθηκε θετική στον κορoνοϊό και λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης της υγείας της οι γιατροί έκριναν απαραίτητο να προχωρήσουν σε καισαρική τομή στις 30 Νοεμβρίου και έπειτα τη διασωλήνωσαν.

Λόγω της προωρότητας, το μωράκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη Μονάδα Νεογνών του νοσηλευτικού ιδρύματος, χωρίς, ωστόσο, να έχει προσβληθεί από τον κορoνοϊό.

Παράλληλα, ακόμα μία 38χρονη γυναίκα από τη Φλώρινα γέννησε εχθές το μωράκι της με καισαρική στο νοσοκομείο καθώς είχε προσβληθεί από τον ιό.

Η γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και οι γιατροί εξετάζουν συνεχώς τα δεδομένα προκειμένου να καταλήξουν εάν θα προχωρήσουν στη διασωλήνωσή της.

Το μωράκι της 38χρονης βρίσκεται και αυτό διασωληνωμένο στην ίδια Μονάδα.

Όπως αναφέρουν νοσοκομειακές πηγές καμία από τις δύο γυναίκες δεν είχε εμβολιαστεί κατά του κορoνοϊού.

πηγή : voria.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πάπας Φραγκίσκος: Το πρόγραμμα της επίσκεψης του στην Ελλάδα

Καστοριά: Άνδρας καταπλακώθηκε από συντρίμμια κτηρίου (εικόνες)

“Εξοικονομώ”: μπόνους για νοικιασμένες και παραχωρημένες κατοικίες