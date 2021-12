Πολιτισμός

Δημήτρης Λιγνάδης: Σε δίκη για τέσσερις βιασμούς

Ομόφωνη η απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών για τον σκηνοθέτη που παραμένει στη φυλακή.

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας παραπέμπει το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών τον Δημήτρη Λιγνάδη, με ομόφωνη απόφασή του, για τέσσερις υποθέσεις βιασμών ανηλίκων ή νεαρών ανδρών.

Οι δικαστές υιοθέτησαν την παραπεμπτική πρόταση της εισαγγελέως για τον Δημήτρη Λιγνάδη, η οποία είχε απορρίψει όλους τους ισχυρισμούς του σκηνοθέτη.

Παράλληλα οι δικαστές διέταξαν τη συνέχιση της προσωρινής κράτησης του σκηνοθέτη.

Η εισαγγελέας είχε χαρακτηρίσει τον σκηνοθέτη «άτομο επικίνδυνο, με πάθη και εμμονές, εμφορούμενο από έντονα αντικοινωνικά αισθήματα».

Είχε παράλληλα επισημάνει ότι, «η επανειλημμένη τέλεση της πράξης, η μακρόχρονη δράση του, η μέθοδος που έχει αναπτύξει, για να προσεγγίσει τα θύματά του, χτίζοντας μαζί τους σχέση εμπιστοσύνης αλλά και εξάρτησης, εκμεταλλευόμενος την κοινωνική, επαγγελματική και οικονομική του θέση για να τα δελεάσει, αλλά και τη δική τους ευάλωτη οικονομικά και κοινωνικά θέση, το γεγονός ότι κυκλοφορούσε δημόσια με τα ανήλικα θύματά του, δίχως καμία αναστολή, αλλά και η αμετανόητη στάση του μέχρι σήμερα, καταδεικνύουν ότι πρόκειται για άτομο επικίνδυνο, με πάθη και εμμονές, εμφορούμενο από έντονα αντικοινωνικά αισθήματα, ώστε η διατήρηση της προσωρινής του κράτησης να κρίνεται αναγκαία για την αποτροπή από την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων».

Πλέον αναμένεται ο προσδιορισμός της ημερομηνίας έναρξης της δίκης.

