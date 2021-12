Κοινωνία

Κορονοϊός - Μητροπολίτης Τιμόθεος: Προτρέπουμε, αλλά δεν μπορούμε να ελέγξουμε

Τι είπε στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι” για τα μέτρα προστασίας στους Ιερούς Ναούς και τον Μητροπολίτη Κοσμά που νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Έχουμε κάνει έκκληση στους πιστούς να τηρούν τα μέτρα κατά της διασποράς του κορονοϊού, όχι μόνο με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης, αλλά και με διαγνωστικό τεστ, τόνισε ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος Τιμόθεος στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Πρωινοί Τύποι”.

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι «ο χώρος του Ιερού Ναού δεν είναι για να αστυνομεύεται από εμάς». «Προτρέπουμε, παρακαλούμε, αλλά δεν μπορούμε να ελέγχξουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για τον Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμά, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος με κορονοϊό, ο εκπρόσωπος Τύπου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου απέφυγε να τοποθετηθεί, επισημαίνοντας πως εύχεται η χάρη του Θεού να τον βοηθήσει σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή.

Διαβεβαίωσε τέλος ότι η Ιερά Σύνοδος λαμβάνει τα μέτρα για τους ιερείς που δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της, ασκώντας διώξεις.

