Κακοκαιρία: Καταιγίδες με χαλάζι και στην Αττική

Πώς αναμένεται να εξελιχθεί το κύμα κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες.

Βροχοπτώσεις εκδηλώνονται κατά τόπους από τις πρωινές ώρες σήμερα και στα δυτικά συνοδεύονται από καταιγίδες. Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, βροχές και καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν μέχρι αργά το απόγευμα του Σαββάτου σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, όπου θα επιμείνουν έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές ιδιαίτερα στα δυτικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, περιοχές όπου θα εκδηλωθούν και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Βροχές ή καταιγίδες κατά τόπους και κατά περιόδους αναμένονται επίσης στον νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας.

