Κορονοϊός: Εξιτήριο πήρε ο μικρός Νεκτάριος, που έδωσε “μάχη” στη ΜΕΘ (εικόνες)

Το μωρό κέρδισε τη μάχη για τη ζωή, σκορπώντας ανακούφιση κι ελπίδα.

Μαχητής αποδεδείχθηκε το δύο μηνών βρέφος από το Αγρίνιο, που βγήκε νικητής από την περιπέτεια με τον κορονοϊό, έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία στο Νοσοκομείο του Ρίου.

Ο μικρός Νεκτάριος που παρέμεινε διασωληνωμένος για μερικές ημέρες στη ΜΕΘ, κατάφερε να βγει νικητής και την Παρασκευή αναχώρησε για το σπίτι του. Μάλιστα, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, το βρέφος αεροβαπτίστηκε, παίρνοντας το όνομα Νεκτάριος.

Λίγο πριν λάβει ο μικρός το εξιτήριο του, με μία σεμνή τελετή ολοκληρώθηκε η βάπτιση με τον πατέρα Χαρίτωνα του νοσοκομείου Ρίου. «Ήμασταν όλοι εκεί και ευχηθήκαμε στο μικρό Νεκτάριο να είναι τυχερό και δυνατό στη ζωή του. Η ζωή του ανήκει», είπε ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων, Ανδρέας Ηλιάδης.

Πηγή: thebest.gr

