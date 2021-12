Κοινωνία

Κύκλωμα παράνομων ελληνοποιήσεων: Στη φυλακή τρεις κατηγορούμενοι

Έπειτα από μία μαραθώνια απολογητική διαδικασία, κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Στη φυλακή οδηγήθηκαν 3 από τους πρώτους 13 κατηγορούμενους ως μέλη του κυκλώματος που παρείχε πλαστά έγγραφα κυρίως σε αλλοδαπούς και ποινικούς, που απολογήθηκαν ως αργά το βράδυ της Παρασκευής στην Ανακρίτρια Διαφθοράς.

Μετά από απολογητική διαδικασία που ξεπέρασε τις 12 ώρες, η δικαστική λειτουργός και ο Εισαγγελέας έκριναν ότι τρεις από την πρώτη ομάδα των κατηγορουμένων που απολογήθηκαν για σωρεία κατηγοριών, πρέπει να προφυλακιστούν.

Πρόκειται για μία αστυνομικό, μία δημοτική υπάλληλο που υπηρετούσε στο Ληξιαρχείο καθώς και έναν αλλοδαπό, αλβανικής καταγωγής, ο οποίος σύμφωνα με την ογκωδέστατη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την δράση της εγκληματικής ομάδας, είχε κεντρικό ρόλο στην δομή του κυκλώματος.

Οι υπόλοιποι 10 κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν την Παρασκευή, αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Οι απολογίες των υπόλοιπων 7 κατηγορουμένων που έχουν συλληφθεί για την μεγάλη υπόθεση , στην οποία εμπλέκονται αρκετοί αστυνομικοί, συνεχίζονται σήμερα ενώπιον της Ανακρίτριας, ενώ η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται από τις διωκτικές Αρχές.

