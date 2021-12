Πολιτική

Πάπας - Μητσοτάκης: τι είπαν στην συνάντηση τους (εικόνες)

Ο Πρωθυπουργός είχε κατ΄ ιδίαν συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό του Βατικανού, στην διάρκεια της οποίας έστειλε μηνύματα σε Τουρκία και ΕΕ.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, Πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος νωρίτερα συναντήθηκε με την Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, συζήτησαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ευχαριστεί τον Προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας για την επίσκεψη του στην χώρα μας σε μια χρονιά με υψηλή συμβολική σημασία λόγω της επετείου των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης εκφράζοντας ιδιαίτερη εκτίμηση για το ενδιαφέρον που επιδεικνύει σε μείζονα παγκόσμια θέματα.

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον "Πρωθυπουργό" του Βατικανού

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε και με τον Γραμματέα του Κράτους της Αγίας Έδρας (Πρωθυπουργό), Καρδινάλιο Pietro Parolin.

«Έχουμε πολύ ζωντανές ακόμη τις αναμνήσεις από την επίσκεψη της Αγιότητός Του το 2016 όταν ήρθε στην Ελλάδα στη διάρκεια της προσφυγικής κρίσης. Είμαι βέβαιος ότι αύριο όταν θα επισκεφθεί τη Λέσβο θα δει μια πολύ βελτιωμένη κατάσταση», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

«Ναι, πράγματι έχω πληροφορηθεί ότι η κατάσταση έχει αλλάξει ριζικά», απάντησε ο κ. Parolin.

«Όντως έχει αλλάξει ριζικά. Έχουμε καταβάλει μεγάλη προσπάθεια. Πρώτα απ' όλα έχουμε δημιουργήσει αξιοπρεπείς δομές για τους ανθρώπους που βρισκονται στα νησιά μας. Διότι, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, η προηγούμενη δομή στη Μόρια, ήταν ένα εφιαλτικό μέρος. Και τώρα η Αγιότητά Του θα επισκεφθεί μια δομή που παραμένει προσωρινή, αλλά πληροί τους κανόνες υγιεινής και είναι αξιοπρεπής. Και προσφέρει σε ανθρώπους που έχουν περάσει απίστευτες δυσκολίες, τη δυνατότητα να υποβάλουν την αίτησή τους για άσυλο σε καλές συνθήκες. Και, ασφαλώς η πρόθεσή μας είναι να δημιουργήσουμε σύγχρονες δομές σε αυτά τα νησιά και να συνεργαστούμε με την ΕΕ ώστε να διασφαλίσουμε ότι αυτό το έργο όντως θα υλοποιηθεί. Ασφαλώς η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει υποδεχθεί πολλούς πρόσφυγες στο παρελθόν και θα συνεχίσει να το κάνει. Την ίδια στιγμή πρέπει να συνεργαστούμε με την Τουρκία για να διασφαλίσουμε ότι θα μειωθούν κι άλλο οι ροές και να εξαρθρώσουμε τα κυκλώματα των διακινητών που, ουσιαστικά, εργαλειοποιούν τον πόνο απελπισμένων ανθρώπων. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν νόμιμες οδοί για τη μετανάστευση. Για παράδειγμα υποδεχτήκαμε περισσότερες από 700 γυναίκες από το Αφγανιστάν μαζί με τις οικογένειές τους και κάναμε τα πάντα ώστε να τους προσφέρουμε διεθνή προστασία», συνέχισε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

«Ήρθαν κατευθείαν από την Καμπουλ;», ρωτησε ο Γραμματέας του Κράτους της Αγίας Έδρας.

«Ήρθαν από την Καμπούλ μέσω άλλων χωρών», απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Γιατί γνωρίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να βγει κανείς από την Καμπούλ. Ετσι δεν είναι;», συνέχισε ο κ. Parolin.

«Ήταν μια δύσκολη και σύνθετη επιχείρηση. Συνεργαστήκαμε με γνωστές και αξιόπιστες διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Και μου δόθηκε η ευκαιρία να συναντήσω κάποιες από αυτές τις γυναίκες και τις οικογένειές τους. Είναι πραγματικά θλιβερό αυτό που συμβαίνει στο Αφγανιστάν ύστερα από την πρόοδο που είχε επιτευχθεί τα προηγούμενα χρόνια σε ότι αφορά τα δικαιώματα των γυναικών. Αλλά αισθανθήκαμε ότι έχουμε την ηθική υποχρέωση να βοηθήσουμε αυτές τις γυναίκες και τις οικογένειες τους», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Στη συνάντηση με τον Γραμματέα του Κράτους της Αγίας Έδρας (Πρωθυπουργό), Καρδινάλιο Pietro Parolin από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, η διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, πρέσβης Ελένη Σουρανή και ο πρέσβης της Ελλάδος στην Αγία Έδρα, Παναγιώτης Καλογερόπουλος.

Από την πλευρά της Αγίας Έδρας συμμετείχαν, επίσης, ο Αρχιεπίσκοπος Edgar Pena Parra, Αναπληρωτής Γραμματέας του Κράτους, ο Αρχιεπίσκοπος Paul Richard Gallagher και ο Αρχιεπίσκοπος Savio Hon Tai-Fai, Αποστολικός Νούντσιος στην Ελληνική Δημοκρατία.

