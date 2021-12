Αθλητικά

Πέλκας: η Μπολόνια κατέθεσε νέα πρόταση

Τι αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ για το ιταλικό ενδιαφέρον που αναζωπυρώθηκε και για το ύψος της προσφοράς της Μπολόνια.

Πρόταση 3,5 εκατομμυρίων ευρώ σχεδιάζει να κάνει η Μπολονία στην Φενέρμπαχτσε, για την απόκτηση του Δημήτρη Πέλκα, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της Τουρκίας Fotomac.

Με τίτλο «ο Πέλκας έχει πρόταση», οι Τούρκοι, αφού αναφέρονται σχετικά στην πρόταση που σκέφεται η ιταλική ομάδας.

Ακόμη, θυμίζουν, ότι «η Μπολόνια χτύπησε την πόρτα για τον Πέλκα το καλοκαίρι, αλλά η Φενέρμπαχτσε δεν ήθελα να τον παραχωρήσει. Αναφέρθηκε ότι η πρόταση εκείνη την εποχή ήταν 5,5 εκατ. ευρώ.»

