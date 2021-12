Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Τράγκας: Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του

Σε ΜΕΘ νοσηλεύεται από το Σάββατο ο Γιώργος Τράγκας. Διευκρινίσεις από τον εκπρόσωπο Τύπου του Κινήματος Ελεύθεροι Ανθρωποι.

Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Σωτηρία με υποστήριξη οξυγόνου νοσηλεύεται ο Γιώργος Τράγκας, έπειτα από επιδείνωση της υγείας του το βράδυ του Σαββάτου.

Η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή από χθες και δεν έχει επιδεινωθεί, ωστόσο οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες.

«Ο πρόεδρος του Κ.ΕΛ.ΑΝ., Γιώργος Τράγκας, παραμένει στη ΜΕΘ του νοσοκομείου "Σωτηρία" και υποστηρίζεται μόνο με οξυγόνο. Η πορεία της υγείας του κρίνεται ικανοποιητική», γράφει ο εκπρόσωπος τύπου του Κινήματος Ελεύθεροι Ανθρωποι, Πάρις Κουρτζίδης.

Επίσης, στα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες και αναφέρουν πως η σύζυγος του Γιώργου Τράγκα, Μαρία Καρρά νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Σωτήρια με κορονοϊό απάντησε ο Εκπρόσωπος Τύπου Κ.ΕΛ.ΑΝ, Πάρις Κουρτζίδης.

«Η κα Μαρία Καρρά, η σύζυγος του προέδρου του ΚΕΛΑΝ Γ. Τράγκα, δεν νοσηλεύεται στο νοσοκομείο "Σωτηρία". Βρίσκεται σε καραντίνα στο σπίτι. Υποβλήθηκε σε εξετάσεις και δεν χρήζει νοσηλείας. Της δόθηκαν οδηγίες, αν εμφανίσει συγκεκριμένα συμπτώματα, τότε να εισαχθεί στο νοσοκομείο» έγραψε χαρακτηριστικά ο Πάρις Κουρτζίδης.

