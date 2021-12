Αθλητικά

Τένις - Σάκκαρη: η θέση της στην παγκόσμια κατάταξη

Δείτε την πρώτη δεκάδα των κορυφαίων τενιστριών, σύμφωνα με την παγκόσμια κατάταξη

Στην πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης και συγκεκριμένα στο Νο 6 παρέμεινε η Μαρία Σάκκαρη.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια δεν άλλαξε θέση, με 4.385 βαθμούς, στη λίστα που ανακοίνωσε σήμερα η WTA.

Το ίδιο και η Δέσποινα Παπαμιχαήλ (183η με 370 βαθμούς), αλλά και η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου (184η με 368 βαθμούς).

Στην κορυφή παραμένει η Άσλεϊ Μπάρτι από την Αυστραλία.

Η πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης έχει ως εξής:

Άσλεϊ Μπάρτι (Αυστραλία): 7.582 βαθμοί Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία): 6.380 Γκαρμπίνιε Μουγκουρούθα (Ισπανία): 5.685 Καρολίνα Πλίσκοβα (Τσεχία): 5.135 Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα (Τσεχία): 5.008 Μαρία Σάκκαρη (ΕΛΛΑΔΑ): 4.385 Ανέτ Κονταβέιτ (Εσθονία): 4.351 Πάολα Μπαντόσα (Ισπανία): 3.849 Ιγκα Σβιάτεκ (Πολωνία): 3.786 Ονς Ζαμπέρ (Τυνησία): 3.455

183. Δέσποινα Παπαμιχαήλ (ΕΛΛΑΔΑ): 370

184. Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου (ΕΛΛΑΔΑ): 368

Σταθερός έμεινε και ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην θέση του, στην παγκόσμια κατάταξη των ανδρών.





