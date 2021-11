Αθλητικά

WTA Finals - Σάκκαρη: Έμεινε εκτός τελικού (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Εσθονή Κονταβέιτ επιβλήθηκε της Ελληνίδας πρωταθλήτριας.

Η Μαρία Σάκκαρη δεν τα κατάφερε απέναντι στην Ανέτ Κονταβέιτ, από την οποία ηττήθηκε με 2-1 σετ και έμεινε εκτός τελικού των WTA Finals.

Η Εσθονή τενίστρια (Νο8 στον κόσμο) επικράτησε σχετικά εύκολα (6-1, 3-6, 6-3) και πήρε το εισιτήριο της πρόκρισης στον τελικό.

Κυρίαρχη στο πρώτο σετ, δεν άφησε περιθώρια στην Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία πάλεψε και κατάφερε να πάρει το δεύτερο σετ.

Στο τρίτο σετ, παρά το γεγονός ότι η Σάκκαρη έκανε break και πέρασε μπροστά με 3-2, η Κονταβέιτ ήταν εκείνη που πανηγύρισε στο τέλος.

Tour-leading 48th win of the season ??



Anett Kontaveit fights past Sakkari and enters the biggest final of her career!#AKRONWTAFinals pic.twitter.com/4Wy82eJuie — wta (@WTA) November 17, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

Καστοριά: Θρίλερ με νεκρή στην αυλή σπιτιού (βίντεο)

ΕΟΔΥ: rapid test δωρεάν την Τετάρτη σε 175 σημεία

Πολυτεχνείο: Η εξέγερση των φοιτητών και η εισβολή του τανκ