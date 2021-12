Πολιτισμός

Άγιο Όρος - Σερβετάλης για Άγιο Νεκτάριο: υπήρξε μια οικειότητα με τον “αγιούλη” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο ηθοποιός στην τράπεζα της Μονής Βατοπαιδίου, ενώπιον του Γέροντα Εφραίμ και πολλών πατέρων για τον ρόλο του στην ταινία «Ο Άνθρωπος του Θεού»

Στο Άγιο Όρος βρέθηκε ο Άρης Σερβετάλης, για την γιορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου.

Ο ηθοποιός επισκέφθηκε την Μονή, λίγες ημέρες μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφασή του να αποχωρήσει από την παράσταση «Ρινόκερος», στην οποία πρωταγωνιστούσε, καθώς δεν δεχόταν τον διαχωρισμό των θεατών σε εμβολιασμένους και μη.

Σε βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο Άρης Σερβετάλης, ευρισκόμενος στην τράπεζα της Ιεράς Μονής, μετά από κάλεσμα του ηγουμένου Εφραίμ, είπε τα εξής:

«Ουσιαστικά αιφνιδιάστηκα από αυτή την πρόσκληση να υποδυθώ στο έργο τον βίο του Αγίου Νεκταρίου και… με τις ευχές του γέροντα και τις δικές σας, υπήρξε μια οικειότητα με τον «αγιούλη» και ουσιαστικά μου φανέρωσε πόση αγάπη υπάρχει όταν έρχεται και σε επισκέπτεται, ανάλογα με τα δεδομένα σου.

Ήταν μια αιφνίδια ευλογία που δεν την περίμενα και αισθάνομαι ότι από εδώ και πέρα ο Άγιος είναι φίλος, υπάρχει μια οικειότητα».

Ειδήσεις σήμερα:

“Άγριες Μέλισσες”: απόσπασμα από το επεισόδιο της Δευτέρας (βίντεο)

Δημήτρης Λινός: Χειροτονήθηκε ιερέας ο σύζυγος της Αθηνάς Λινού

Εμβολιασμοί παιδιών - Τσολιά: Ασφαλή τα εμβόλια, με ήπιες τυχόν παρενέργειες