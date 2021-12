Οικονομία

Επίδομα μητρότητας: Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις

Σε λειτουργία τίθεται σήμερα το ψηφιακό επίδομα μητρότητας. Καταργείται η προσέλευση στα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ.



Σε λειτουργία τίθεται σήμερα το ψηφιακό επίδομα μητρότητας (κυοφορίας-λοχείας), μια νέα ηλεκτρονική υπηρεσία, που καταργεί την υποχρέωση των εγκύων ασφαλισμένων να προσέρχονται δύο με τρεις φορές στα τοπικά υποκαταστήματα, για να υποβάλουν μια σειρά από δικαιολογητικά για τη λήψη του επιδόματος, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ.

Η εφαρμογή της νέας διαδικασίας χορήγησης του επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας-λοχείας) θα καλύψει σε πρώτη φάση το 95% των δικαιούχων ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ και τους εργοδότες αυτών. Το υπόλοιπο 5%, που αφορά ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων, θα εξυπηρετείται από τις τοπικές διευθύνσεις του e-ΕΦΚΑ, μέχρι να ενταχθούν και αυτοί στη Β' φάση εντός του 2022.

Με την ψηφιοποίηση της διαδικασίας, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το επίδομα μητρότητας αντλούνται αυτόματα, μέσω της διασύνδεσης του e-ΕΦΚΑ με το Μητρώο Πολιτών και την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση της ΗΔΙΚΑ ΑΕ. Με τον τρόπο αυτό, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, καταργείται η υποχρέωση επίσκεψης στα τοπικά υποκαταστήματα.

Υπολογίζεται πως κάθε χρόνο απονέμονται 50.000 επιδόματα μητρότητας, που απαιτούσαν τη φυσική προσέλευση των ασφαλισμένων δύο με τρεις φορές στα τοπικά υποκαταστήματα. Η φυσική επίσκεψη στα υποκαταστήματα θα καταργηθεί πλήρως από τις 7/1/2022, μειώνοντας παράλληλα τον φόρτο εργασίας των υπαλλήλων του Οργανισμού στα υποκαταστήματα.

Οι πληρωμές των επιδομάτων θα γίνονται με απευθείας πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται ανά 15 ημέρες.

Η πρόσβαση στη νέα υπηρεσία είναι εύκολη και γίνεται μέσω της ιστοσελίδας www.efka.gov.gr. Oι ασφαλισμένες εισέρχονται στην υπηρεσία, εισάγοντας τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet και υποβάλλουν την αίτησή τους για χορήγηση του επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας-λοχείας) στη νέα υπηρεσία «Ηλεκτρονική Αίτηση Χορήγησης Επιδόματος Μητρότητας» είτε μέσω του διαδικτυακού τόπου του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), επιλέγοντας: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Μισθωτοί, Αυτοαπασχολούμενοι, Ελ. Επαγγελματίες είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) στην ενότητα Οικογένεια-> Γέννηση.

Τέλος, στη Β' φάση, που θα ολοκληρωθεί εντός του 2022, θα ενταχθεί το υπόλοιπο 5%, που αφορά σε ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων, δηλαδή α) ασφαλισμένες υπαγόμενες στο άρθρο 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016, έμμισθες δικηγόροι και ασφαλισμένες του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ, β) φέρουσες και τεκμαιρόμενες εργαζόμενες μητέρες που απέκτησαν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, άνεργες (επιδοτούμενες) από τον ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του ειδικού επιδόματος μητρότητας γυναίκες που υιοθετούν τέκνο, καθώς και ασφαλισμένες υπαγόμενες στις ειδικές κατηγορίες του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (αποκλειστικές νοσοκόμες, αμειβόμενες με εργόσημο, απασχολούμενες σε οικοδομοτεχνικά έργα, ξεναγοί, ρητινοσυλλέκτριες, κ.ά.).

