Πάπας Φραγκίσκος: Το ελληνικό ρητό στο Twitter πριν φύγει από την Αθήνα

Με ένα ελληνικό απόφθεγμα από τα Ηθικά Νικομάχεια του Αριστοτέλη αποχαιρέτισε την χώρα μας ο Πάπας Φραγκίσκος που ολοκλήρωσε σήμερα Δευτέρα την τριήμερη επίσκεψή του στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, ο Πάπας Φραγκίσκος έγραψε στο Twitter:

«Στην Ελλάδα, υπάρχει ένα διαφωτιστικό ρητό: Ο φίλος είναι άλλος εαυτός. Ναι, οι άλλοι άνθρωποι αποτελούν το μονοπάτι για να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας. Οι καλές αποφάσεις αφορούν πάντα τους άλλους, όχι μόνο τους εαυτούς μας».

In Greek, there is an illuminating saying: o filos ine allos eaftos, “a friend is another self”. Yes, other people are the path to discovering ourselves. Good decisions are always about others, not just about ourselves. #ApostolicJourney