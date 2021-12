Κοινωνία

Θάνατος 25χρονου ΑμΕΑ σε Κέντρο Αποκατάστασης: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Από τι προήλθε ο θάνατος του 20χρονου μέσα σε κέντρο αποκατάστασης στη Θεσσαλονίκη.

Σε εγκεφαλική αιμορραγία και ισχαιμία μυοκαρδίου αποδίδεται ο θάνατος του 25χρονου περιθαλπόμενου στο Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης «Ο 'Αγιος Δημήτριος».

Αυτό προκύπτει, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, από τα ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής που διενήργησε ιατροδικαστής, ενώ εκκρεμούν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 25χρονος δεν φαίνεται να είχε ιστορικό στεφανιαίας νόσου και το ισχαιμικό επεισόδιο φέρεται να προκλήθηκε από στρεσογόνο γεγονός το οποίο βίωσε.

Μέχρι στιγμής αυτό που έγινε επισήμως γνωστό από την πρόεδρο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΚΚΠΠΚΜ), Βασιλική Νάκου, είναι ότι ο άτυχος φιλοξενούμενος υπέστη ξυλοδαρμό και γι' αυτό εισήχθη (στις 28/11) στο Νοσοκομείο "Παπανικολάου" της Θεσσαλονίκης, όπου όμως κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.

Έκτοτε είναι σε εξέλιξη ένορκη διοικητική εξέταση για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ η πρόεδρος του ΚΚΠΠΚΜ κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης προκειμένου, όπως δήλωσε, «να διερευνηθεί αν τελέστηκαν πράξεις που συνιστούν ποινικά αδικήματα». «Προσωπικά είμαι αποφασισμένη να φθάσω την υπόθεση μέχρι τέλους» πρόσθεσε η ίδια.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στην μηνυτήρια αναφορά περιγράφεται περιστατικό βίας σε βάρος του 25χρονου από άλλον περιθαλπόμενο και αμελής συμπεριφορά εργαζόμενου σχετικά με το περιστατικό αυτό.

Την ίδια ώρα, μήνυση κατά παντός υπευθύνου για το ίδιο συμβάν κατέθεσε και η υφυπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου, ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών θανάτου. Η μήνυση υποβλήθηκε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλη Πλιώτα.

Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο Ίδρυμα βρίσκεται στο επίκεντρο (αρνητικής) δημοσιότητας. Τον Απρίλιο του 2018, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης δίκασε υπόθεση κακοποίησης σε βάρος τριών περιθαλπόμενων που είχε αποκαλυφθεί σχεδόν τέσσερα χρόνια νωρίτερα, με κατηγορούμενους, τότε, εργαζόμενους της Δομής.

Για την συγκεκριμένη υπόθεση, το δικαστήριο τιμώρησε έναν υπάλληλο ως φυσικό δράστη (κατηγορείτο ότι «χτύπησε με άγνωστο αντικείμενο τους περιθαλπόμενους που λόγω της πνευματικής αναπηρίας τους ετύγχαναν ανίκανοι να αντισταθούν»), όπως επίσης μια νοσοκόμα και ένα στέλεχος (τότε αναπληρώτρια προϊσταμένη περίθαλψης) για παράβαση καθήκοντος. Οι ποινές ήταν 4 ετών και 1 έτους, με αναστολή, αντιστοίχως. Είναι χαρακτηριστικό ότι η εισαγγελέας της έδρας αξιολογώντας το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων είχε σχολιάσει στην αγόρευσή της: «Προκαλεί αλγεινή εντύπωση η όλη λειτουργία του Ιδρύματος».

