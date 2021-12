Κοινωνία

Μιχαηλίδου: Μήνυση για τον θάνατο 25χρονου ΑμΕΑ σε κέντρο αποκατάστασης

Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μετέβη στον Άρειο Πάγο. Ζητά την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.



Στον Άρειο Πάγο μετέβη σήμερα η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, όπου συναντήθηκε διαδοχικά με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και την αντεισαγγελέα Ανηλίκων.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «σκοπός της συνάντησης ήταν η κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου, με αφορμή τον θάνατο του 25χρονου φιλοξενούμενου του παραρτήματος αποθεραπείας παιδιών με αναπηρία Θεσσαλονίκης, σε βάρος του οποίου είχε ασκηθεί βία, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Η κ. Μιχαηλίδου, με τη μηνυτήρια αναφορά της, ζήτησε την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, τη διενέργεια έρευνας σχετικά με το εάν συντελέστηκαν και άλλες πράξεις κακοποίησης τόσο του 25χρονου όσο και άλλων φιλοξενουμένων και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες».

Η υφυπουργός, αμέσως μετά την κατάθεση της μηνυτήριας αναφοράς, δήλωσε: «Μηδενική ανοχή σε κακοποιητικές συμπεριφορές, πόσο μάλλον εις βάρος των πλέον ευάλωτων. Είμαι εδώ στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στο ανώτατο θεσμικό επίπεδο, για να επαναλάβω τη στράτευσή μου και τη στράτευσή μας ως κυβέρνηση στη μηδενική ανοχή απέναντι σε περιστατικά κακοποίησης. Ως Πολιτεία, δεν μένουμε μόνο στην καταγγελία. Με τη θέσπιση του ν. 4837/2021, πριν από δύο μήνες, προχωρήσαμε ήδη στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία. Γι’ αυτό και θεσπίσαμε το λευκό Ποινικό Μητρώο ως απαραίτητη προϋπόθεση εργασίας για όλους όσοι φροντίζουν παιδιά και θεσμοθετήσαμε τον υπεύθυνο προστασίας σε κάθε δομή παιδικής φροντίδας. Παράλληλα, με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, προχωράμε στη σύσταση μικτών κλιμακίων που θα διενεργήσουν ελέγχους σε όλες τις δομές παιδιών, ατόμων με αναπηρία και ηλικιωμένων, σε όλη τη χώρα».

Μήνυση κατέθεσε και η πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου κατέθεσε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης η πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΚΚΠΠΚΜ), Βασιλική Νάκου, προκειμένου να διερευνηθεί, αν συντελέστηκαν πράξεις που συνιστούν ποινικά αδικήματα στην υπόθεση του θανάτου 25χρονου περιθαλπόμενου στο Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Δημήτριος». Η κ.Νάκου, δήλωσε ότι είναι αποφασισμένη να διαλευκάνει τις συνθήκες με τις οποίες έγινε το γεγονός και να αποδώσει ευθύνες τους υπαίτιους.

«Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έχουν τελεσθεί πράξεις καταδικαστέες και συνεπώς, πρέπει να αναζητηθεί τάχιστα η ποινική ευθύνη, την οποία υπέχουν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα» δήλωσε η κ. Νάκου.

Παράλληλα, ανέφερε, ότι από τις 29 Νοεμβρίου, που πληροφορήθηκε τον ξυλοδαρμό του 25χρονου περιθαλπόμενου και την εισαγωγή του σε νοσοκομείο , διέταξε ένορκη διοικητική εξέταση για τη διαλεύκανση της υπόθεσης , ζήτησε διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, ώστε να γίνουν γνωστά τα ακριβή αιτία του θανάτου, ζήτησε από στο νοσοκομείο τον ιατρικό του φάκελο και χτες το μεσημέρι κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης .

«Η διοίκηση οφείλει να διαλευκάνει τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το τραγικό αυτό περιστατικό και να αποδώσει ευθύνες στους υπαίτιους. Προσωπικά είμαι αποφασισμένη να φθάσω την υπόθεση μέχρι τέλους. Σε αυτόν τον αγώνα είμαστε όλοι μαζί. Η διοίκηση του Κέντρου, το σωματείο των γονέων και κηδεμόνων των περιθαλπόμενων μας και η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Συμπεριφορές που θίγουν την ανθρώπινη υπόσταση δεν έχουν καμία θέση στο ΚΚΠΠΚΜ από όπου και αν προέρχονται» ανέφερε η κ Νάκου και πρόσθεσε: «Σήμερα 3 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, δεσμεύομαι στη μνήμη του αγαπημένου μας παιδιού, Πάρη, ότι θα συνεχίσω να αγωνίζομαι, ώστε ως κοινωνία να αλλάξουμε νοοτροπία και ο σεβασμός των ίσων δικαιωμάτων, η αποδοχή των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής, καθώς και η αξιοπρεπής διαβίωση τους, να καταστεί από στόχος σε καθημερινή πράξη».





