Οικονομία

Με ποτά μπόμπες θα γέμιζαν στις γιορτές τα μαγαζιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεξαμενή βυτιοφόρου είχε χωριστεί σε δύο διαμερίσματα, κρύβοντας στο δεύτερο 11. 100 λίτρα αιθυλικής αλκοόλης για ποτά - μπόμπες.

Σοβαρό πλήγμα στα κυκλώματα λαθρεμπορίου και νοθείας αλκοολούχων ποτών, κετέφερε η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, στην προσπάθεια αντιμετώπισης του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος, της απάτης σε βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε., καθώς και της διασφάλισης της δημόσιας υγείας.

Πιο συγκεκριμένα, υπάλληλοι της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των ελέγχων για τη νόμιμη διακίνηση εμπορευμάτων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και λοιπούς Φόρους, διενήργησαν έλεγχο στην περιοχή Βιλίων Αττικής τις πρωινές ώρες της 2ας/12/2021 σε βυτιοφόρο όχημα, το οποίο σύμφωνα με τα φορτωτικά έγγραφα μετέφερε χλώριο από τη Βουλγαρία.

Από τον μακροσκοπικό έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι η δεξαμενή του βυτιοφόρου είχε χωριστεί παράνομα σε δύο διαμερίσματα: το μικρό φανερό διαμέρισμα περιείχε νερό χλωριωμένο, ενώ το μεγαλύτερο κρυφό, μη προσβάσιμο διαμέρισμα περιείχε ποσότητα 11.500 λίτρων αιθυλικής αλκοόλης. Η αιθυλική αλκοόλη προέρχεται από τη Βουλγαρία, για τη μεταφορά και διάθεσή της στην Ελλάδα δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες τελωνειακές διατυπώσεις και με τη χρήση ιδιαιτέρων τεχνασμάτων δεν κατεβλήθησαν οι αναλογούντες δασμοί και λοιποί φόροι που ανέρχονται στο ποσό των 346.525 ευρώ. Η παράνομη ποσότητα αιθυλικής αλκοόλης εκτιμάται ότι θα τροφοδοτούσε «επιχειρήσεις» παράνομης παρασκευής και διακίνησης νοθευμένων αλκοολούχων ποτών (οι λεγόμενες «μπόμπες»), ενόψει της εορταστικής περιόδου.

Συνελήφθη ο οδηγός του οχήματος και υποβλήθηκε δικογραφία για παραβάσεις του Τελωνειακού Κώδικα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Η έρευνα συνεχίζεται σχετικά με την προέλευση της παράνομης ποσότητας αιθυλικής αλκοόλης, ποσοτήτων που διακινήθηκαν στο παρελθόν και τους παραλήπτες αυτής στην Ελλάδα.

Ειδήσεις σήμερα:

Εμβολιασμός σε παιδιά 5–11 ετών: Στις 10 Δεκεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα

Γαλάτσι: Ενέδρα θανάτου σε πρώην πυγμάχο (βίντεο)

Μεταμόσχευση… δεύτερης καρδιάς (βίντεο)