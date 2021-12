Κοινωνία

Νέο Ηράκλειο: Σκότωσε την αδερφή του και αυτοκτόνησε

Οικογενειακή τραγωδία στο Νέο Ηράκλειο, όπου δύο αδέρφια, άνδρας 34 ετών και γυναίκα 29 ετών, εντοπίστηκαν νεκρά, μέσα στο διαμέρισμα που διέμεναν, στην οδό Ολυμπίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αδέρφια, που ήταν σε κακή ψυχολογική κατάσταση, λόγω του θανάτου της μητέρας τους, φέρουν τραύμα από πυροβόλο όπλο, ενώ δίπλα τους βρέθηκε μια καραμπίνα.

Η ΕΛΑΣ εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, ενώ το πιθανότερο φαίνεται να είναι να πυροβόλησε πρώτα ο 34χρονος την αδερφή του και μετά να αυτοπυροβολήθηκε.

Στο σημείο βρίσκεται και ιατροδικαστής, το πόρισμα του οποίου αναμένεται να «ρίξει φως» σε αυτή την οικογενειακή τραγωδία.

Όπως έγινε γνωστό τον 34χρονο και την 29χρονη εντόπισε νεκρούς ο αδερφός τους, που διαμένει σε διαμέρισμα της ίδιας πολυκατοικίας.

Οι γείτονες είναι σοκαρισμένοι, από την απίστευτη τραγωδία, ενώ κάνουν λόγο για μια φιλήσυχη οικογένεια.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.

