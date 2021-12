Life

“Ήλιος”: η Εβελίνα Παπούλια έρχεται ως Ιωάννα Γαλανού (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δυναμική η νέα είσοδος στην αγαπημένη καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1, “Ήλιος”. Γνωρίστε περισσότερα για τον ρόλο που θα υποδυθεί η Εβελίνα Παπούλια

Η Εβελίνα Παπούλια μπαίνει στη σειρά «Ήλιος» και θα ενσαρκώσει την Ιωάννα Γαλανού.

Μάθετε περισσότερα για τον ρόλο της Εβελίνας Παπούλια, που έχει από ημέρες ξεκινήσει τα γυρίσματα για την σειρά «Ήλιος» του ΑΝΤ1, που προβάλλεται καθημερινά, από Δευτέρα έως και Παρασκευή στις 17:30, μετά το "5Χ5" με τον Μάρκο Σεφερλή και ακριβώς πριν από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ποια είναι η Ιωάννα Γαλανού

Η Ιωάννα Γαλανού είναι μια καταξιωμένη δικηγόρος που έκανε καριέρα υπερασπιζόμενη μεγάλες εταιρείες που παρανομούν. Αδίστακτη, με μόνο γνώμονα το οικονομικό συμφέρον, αδιαφορεί για τις προσπάθειες του χωριού να αποφύγει τις συνέπειες της οικολογικής μόλυνσης που δημιουργεί το εργοστάσιο που εκπροσωπεί. Όλα, όμως, ανατρέπονται όταν η Αλίκη, συνειδητοποιώντας τι συμβαίνει, αποφασίζει να το σταματήσει πριν η κατάσταση φτάσει να απειλήσει ανθρώπινες ζωές. Οι δυο γυναίκες θα συγκρουστούν με συνέπειες που ξεπερνούν την υπόθεση, και θα δημιουργήσουν ανατροπές στην προσωπική τους ζωή…

Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Τρίτης

Η Αθηνά, ανυποψίαστη για την πραγματική ταυτότητα του Στέφανου, ενθουσιάζεται όταν μαθαίνει πως περιμένει το παιδί του. Ο Δημήτρης δεν ξέρει πώς να πει την αλήθεια στην Αθηνά και φοβάται μήπως αυτό της κάνει κακό.

Η Λήδα και ο Νικήτας πιστεύουν πως ο Χάρης, αν και ανήλικος, έχει δικαίωμα να αποφασίσει ο ίδιος για τη ζωή του και αποφασίζουν να του πουν την αλήθεια για το πρόβλημα της υγείας του, προκαλώντας την οργή της γιαγιάς του. Ο διοικητής προσπαθεί να ενοχοποιήσει άλλον για τα δικά του εγκλήματα, ενώ ο Χρήστος, ο Δημήτρης και η Ελπίδα προσπαθούν να βρουν στοιχεία εναντίον του.

Η Αλίκη ανησυχεί πως η Αλεξάνδρα ετοιμάζεται να πάρει εκδίκηση για τον θάνατο του Φίλιππου, ενώ ο Πέρης στήνει παγίδα θανάτου στον Στέφανο. Ο Ιάσωνας μαθαίνει από την Ελπίδα πως αυτή είναι η βιολογική του μητέρα…

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Μπισμπίκης προς δημοσιογράφους: θέλω να εξαφανιστείτε… (βίντεο)

Νεκρά αδέλφια στο Νέο Ηράκλειο: “Ανατροπή” για την τραγωδία

“Το Πρωινό” - Παππούς Mad Clip: η Αρετή τον πρόδωσε και “τρώει” τα λεφτά του (βίντεο)