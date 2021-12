Πολιτική

Μιχαηλίδου: Ένα νοσοκομείο αναφοράς για την παιδική κακοποίηση σε κάθε Περιφέρεια της χώρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η παιδική κακοποίηση στο επίκετρο συνάντησης της κ. Δόμνας Μιχαηλίδου με την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας, Μίνα Γκάγκα και την πρόεδρο του Σωματείου ΕΛΙΖΑ Μαρίνα Καρέλλα.

Τα σημαντικά βήματα που γίνονται, αλλά και όσα ακόμα προγραμματίζονται, για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παιδικής κακοποίησης, συζητήθηκαν στη συνάντηση που είχε σήμερα στο γραφείο της η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου, με την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας Μίνα Γκάγκα και την πρόεδρο του Σωματείου ΕΛΙΖΑ Μαρίνα Καρέλλα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η κ. Καρέλλα είχε την ευκαιρία να ενημερώσει για τις πρωτοβουλίες και το έργο του Σωματείου ΕΛΙΖΑ και ειδικότερα για τις προσπάθειες του Σωματείου να δημιουργήσει ειδικές μονάδες σε νοσοκομεία της χώρας για την αντιμετώπιση της παιδικής κακοποίησης.

«Σε κάθε περιφέρεια της χώρας πρέπει να υπάρχει ένα νοσοκομείο αναφοράς ως προς το κομμάτι της κακοποίησης των παιδιών. Είναι σημαντικό για εμάς οι επιστήμονες να εκπαιδεύονται κατάλληλα, ώστε να μπορούν να αναγνωρίσουν και να προστατεύσουν τα παιδιά που κινδυνεύουν. Γιατροί, νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, πρέπει να έχουν πλήρη κατάρτιση, ώστε να μπορούν να παρέμβουν αποτελεσματικά και να βοηθήσουν τα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Χρησιμοποιούμε όλα τα εργαλεία που έχουμε θεσπίσει, ώστε όλα τα περιστατικά κακοποίησης παιδιών να αντιμετωπίζονται εγκαίρως», υποστήριξε η υφυπουργός κ. Μιχαηλίδου.

Από την πλευρά της, η κ. Γκάγκα δήλωσε: «Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να είμαστε όλοι ευαισθητοποιημένοι απέναντι σε κάθε μορφή κακοποίησης των παιδιών. Την ίδια ώρα, πρέπει όλοι να προσπαθούμε για την καλύτερη δυνατή φροντίδα των παιδιών που έχουν υποστεί βία ή κινδυνεύουν μέσα στο περιβάλλον όπου ζουν. Μια αγκαλιά για τα παιδιά αυτά είναι ανοιχτή από το 2018 στο νοσοκομείο Παίδων "Αγλαΐα Κυριακού" και στη Μονάδα Φροντίδας για την Ασφάλεια των Παιδιών "Σόφη Βαρβιτσιώτη" της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ. 'Αλλη μια τέτοια αγκαλιά έχει ανοίξει εδώ και λίγο καιρό στο Αττικό Νοσοκομείο, υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας, Βάνας Παπαευαγγέλου και των συνεργατών της. Πρόκειται για δύο πρότυπες δομές που προσφέρουν διεπιστημονική φροντίδα στα παιδιά, ενώ διαμορφώνουν και ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα και στρατηγικές πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου. Και οι δύο Μονάδες δημιουργήθηκαν με την πολύτιμη συνεργασία της Εταιρείας κατά της Κακοποίησης του Παιδιού-ΕΛΙΖΑ και του Ιδρύματος Βαρβιτσιώτη, τους οποίους ευχαριστούμε, όπως ευχαριστούμε και όλους τους δωρητές, που έχουν συμβάλει στη βελτίωση της φροντίδας αυτού του ευάλωτου παιδικού πληθυσμού».

Μετά το τέλος της συνάντησης, η κ. Μιχαηλίδου τόνισε επίσης ότι η παιδική προστασία είναι προτεραιότητα όλων μας. «Γι' αυτό και όλοι μαζί αυξάνουμε τις δράσεις πρώιμης παρέμβασης για την αντιμετώπιση της παιδικής κακοποίησης. Ενδυναμώνουμε τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων, ώστε να εξασφαλίσουμε σε κάθε παιδί ένα ασφαλές περιβάλλον» υπογράμμισε.

Ειδήσεις σήμερα:

Στέφαν Γέλοβατς: Θρήνος στην κηδεία του (εικόνες)

ΚΙΝΑΛ - Λοβέρδος: στηρίζω Ανδρουλάκη στον δεύτερο γύρο

ΚΕΠ: Σκότωσε εν ψυχρώ δύο ανθρώπους γιατί του ζήτησαν να φορέσει μάσκα (βίντεο)