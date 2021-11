Κοινωνία

Στη φυλακή ο θείος για τον βιασμό της ανήλικης ανιψιάς του

Από την ηλικία των 8 ετών– σύμφωνα με το κατηγορητήριο – το κοριτσάκι υποχρεωνόταν να ικανοποιεί τις αρρωστημένες ορέξεις του.

«Στα 30 χρόνια της επαγγελματικής μου διαδρομής δεν έχω συναντήσει τέτοια υπόθεση. Προκαλούν ανθρώπινη θλίψη και οργή όλα όσα άκουσα στο ακροατήριο και διάβασα μέσα από τη δικογραφία». Με τα λόγια αυτά ο εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης ζήτησε να κηρυχθεί ένοχος ένας 63χρονος που παραπέμφθηκε σε δίκη κατηγορούμενος ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την ανήλικη ανιψιά του, φωτογραφίζοντας και βιντεοσκοπώντας παράλληλα τις αρρωστημένες πράξεις του.

Το δικαστήριο ομόφωνα τον καταδίκασε σε κάθειρξη 18 ετών, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού, ενώ του επέβαλε και χρηματική ποινή ύψους 100.000 ευρώ για το οπτικοακουστικό υλικό που βρέθηκε στην κατοχή του με την ανήλικη, ως υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Ένα γράμμα, με παραλήπτες τους γονείς και την αδελφή της, όπου δεν έγραψε την παραμικρή λέξη παρά μόνο ζωγράφισε τον εαυτό της, αποτυπώνοντάς τον με τρία διαφορετικά πρόσωπα - ένα στενοχωρημένο, ένα ανακουφισμένο κι ένα χαρούμενο - αποκάλυψε τη φρίκη που βίωνε επί δύο χρόνια η μαθήτρια.

Από την ηλικία των 8 ετών υποχρεωνόταν, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, να ικανοποιεί τις νοσηρές ορέξεις του κατηγορούμενου θείου της, άλλοτε στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού του και στο εξοχικό του κι άλλοτε στον χώρο εργασίας του.

Η οικογένεια της παθούσας φαίνεται πως διατηρούσε στενές σχέσεις με τον 63χρονο κι έτσι συναντούσε συχνά την ανήλικη, προσκαλώντας την να τον επισκεφθεί στο σπίτι του ή να την πάει βόλτα.

Η έρευνα των αστυνομικών Αρχών για την υπόθεση είχε ξεκινήσει ύστερα από καταγγελία άλλης ανήλικης σε βάρος του κατηγορούμενου για παρόμοιες πράξεις. Υπό αυτές τις συνθήκες, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο στο χώρο εργασίας του, όπου εντόπισαν στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή συνολικά 169 αρχεία που απεικόνιζαν την ανιψιά του σε άσεμνες πόζες και σεξουαλικές πράξεις μαζί του.

Ο ίδιος, στην απολογία του, αποδέχθηκε τις ενέργειές του, υποστηρίζοντας ότι τίποτα δεν έγινε με εξαναγκασμό ούτε επρόκειτο για βιασμό.

Ένορκοι και τακτικοί δικαστές ομόφωνα τον έκριναν ένοχο για κατάχρηση σε ασέλγεια, βιασμό, κατοχή και παραγωγή υλικού παιδικής πορνογραφίας, όπως επίσης για παράνομη αποτύπωση σε υλικό φορέα μη δημόσιας πράξης άλλου. Το τελευταίο αδίκημα συνδέεται με φωτογραφικό υλικό που συγκέντρωσε καταγράφοντας συναδέλφους του, αδίκημα το οποίο διώκεται πλέον σε βαθμό πλημμελήματος και γι' αυτό το λόγο η πρωτόδικη ποινή των 24 ετών κάθειρξης μετατράπηκε σε κάθειρξη 18 ετών. Μετά την ετυμηγορία του δικαστηρίου ο 63χρονος επέστρεψε στις φυλακές.

