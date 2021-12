Κόσμος

Κασόγκι: Σύλληψη υπόπτου για τη δολοφονία του δημοσιογράφου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο συλληφθείς ήταν στη λίστα των 26 καταζητούμενων από την Τουρκία Σαουδαράβων, για τη δολοφονία του δημοσιογράφου.

Ένα φερόμενο μέλος της ομάδας που ενεπλάκη στη δολοφονία του Σαουδάραβα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι, τον Οκτώβριο του 2018 στην Κωνσταντινούπολη, συνελήφθη σήμερα στο αεροδρόμιο Ρουασί-Σαρλ ντε Γκολ του Παρισιού και έχει τεθεί υπό προσωρινή κράτηση, όπως έγινε γνωστό από δικαστικές πηγές.

Ο Χαλίντ Αλοταΐμπι, 33 ετών, συνελήφθη ενώ ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό το Ριάντ, ανέφερε μια πηγή προσκείμενη στις έρευνες.

Ο Αλοταΐμπι τέθηκε υπό κράτηση στο πλαίσιο διεθνούς εντάλματος σύλληψης που είχε εκδώσει η Τουρκία. Πρόκειται να οδηγηθεί στη γενική εισαγγελία του Εφετείου του Παρισιού που θα τον ενημερώσει για το ένταλμα και, σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου Ρόιτερς, θα ξεκινήσει η διαδικασία για την έκδοσή του στην Τουρκία.

Ο Τζαμάλ Κασόγκι δολοφονήθηκε μέσα στο προξενείο της χώρας του στις 2 Οκτωβρίου 2018, από πράκτορες που πήγαν στην Κωνσταντινούπολη από τη Σαουδική Αραβία. Το πτώμα του δεν βρέθηκε ποτέ.

Το Ριάντ, αφού αρχικά διέψευδε τη δολοφονία, τελικά ανακοίνωσε ότι οι Σαουδάραβες πράκτορες έδρασαν αυτοβούλως. Σε δίκη που έγινε στη Σαουδική Αραβία πέντε κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν σε θάνατο και άλλοι τρεις σε ποινές φυλάκισης. Οι θανατικές καταδίκες στη συνέχεια μετατράπηκαν σε ποινές κάθειρξης.

Ειδήσεις σήμερα:

ΚΙΝΑΛ - Λοβέρδος: στηρίζω Ανδρουλάκη στον δεύτερο γύρο

ΚΕΠ: Σκότωσε εν ψυχρώ δύο ανθρώπους γιατί του ζήτησαν να φορέσει μάσκα (βίντεο)

Στέφαν Γέλοβατς - Basket League: Η 10η αγωνιστική αφιερωμένη στη μνήμη του