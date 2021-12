Life

Μαίρη Μπάρκουλη: Στο νοσοκομείο η χήρα του αείμνηστου ηθοποιού

Η συγκλονιστική ανάρτηση της Μαίρης Μπάρκουλης στα social media από το νοσοκομείο.

Δύσκολες ώρες περνά η σύζυγος του αείμνηστου ηθοποιού Ανδρέα Μπάρκουλη, Μαίρη, η οποία νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο.

Την δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε η ίδια το απόγευμα της Τρίτης, δημοσιεύοντας στο facebook μία selfie από το δωμάτιο του νοσοκομείου όπου βρίσκεται. Ωστόσο, δεν έκανε γνωστό τον λόγο που την οδήγησε στο νοσοκομείο.

Στη λεζάντα σημειώνει: «Καλησπέρα από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Μεγάλη καταιγίδα ήρθε. Στείλτε αγάπη, γιατί με πιάνει το παράπονο και όλο κλαίω ?? ΣΑΣ ΑΓΑΠΩ».

