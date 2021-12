Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Λαύριο: “Ξέσπασαν” με κατοστάρα οι πράσινοι!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντυπωσιακός ο Παναθηναϊκός με κορυφαίο τον Έβανς. Αγωνία για Νέντοβιτς που αποχώρησε τραυματίας.

Τα προβλήματα απουσιών (Παπαπέτρου, Ουάιτ), αλλά και του τραυματισμού του Νεμάνια Νέντοβιτς (αριστερό αστράγαλο) στην τελευταία περίοδο, δεν λύγισαν τον Παναθηνακό, με τους «πράσινους» να βελτιώνουν σε 7-1 το ρεκόρ τους στην κορυφή της κατάταξης της Α1 Ανδρών/Basket League, διευρύνοντας σε 4-0 το αήττητο τους στο ΟΑΚΑ. Το «τριφύλλι» επικράτησε με 102-83 του Λαυρίου, στο κλείσιμο της αυλαίας της 9ης αγωνιστικής, υποχρεώνοντας τους φιλοξενούμενους στην πέμπτη ήττα τους σε εννέα αγώνες.

Κορυφαίος των νικητών ο Τζέρεμι Έβανς, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 22 πόντους (9/11 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/1 βολή), 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 μπλοκ. Άξιοι συμπαραστάτες του Αμερικανού οι Χάουαρντ Σαντ-Ρος (19π.), Νεμάνια Νέντοβιτς (15π.) και ο Mr Double Double, Γιώργος Παπαγιάννης (10π., 10ρ.). Από το Λαύριο ξεχώρισε ο Πέτρος Γερομιχαλός με 16 πόντους και 3/4 τρίποντα, 15 πρόσθεσε ο Βασίλης Μουράτος και από 12 οι Τάισον Κάρτερ (και 8 ασίστ) και Νίκος Περσίδης (4/5 τρίποντα).

Τα δεκάλεπτα: 29-16, 49-44, 73-66, 102-83

Με τον Παναθηναϊκό να ελέγχει το ρυθμό του αγώνα και να βρίσκει το μακρινό σουτ, οι «πράσινοι» εξασφάλισαν στο 6΄ μία διαφορά επτά πόντων (17-10), την οποία συντήρησαν μέχρι το τέλος της πρώτης περιόδου. Οι γηπεδούχοι βρέθηκαν ακόμη και στο +15 στο 11΄ (31-16), για να βγάλει αντίδραση το Λαύριο κρατώντας... άσφαιρο τον Παναθηναϊκό για ένα τετράλεπτο, τη στιγμή που η περιφέρεια του έπαιρνε φωτιά, ισοφαρίζοντας σε 36-36 στο 17΄, έχοντας ολοκληρώσει ένα επιμέρους σκορ 5-20. Η άμυνα ζώνης, όμως, του Δημήτρη Πρίφτη είχε αποτέλεσμα, με τον Παναθηναϊκό να απαντά με σερί 9-0 για το 45-36 στο 19΄, παίρνοντας το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +5 (49-45).

Με τον Έβανς να κυριαρχεί μέσα στις ρακέτες, οι «πράσινοι» δεν απειλήθηκαν στην τρίτη περίοδο, ξεφεύγοντας και πάλι με +12 (71-59 στο 28΄), πριν το Λαύριο μαζέψει τη διαφορά στο 30΄ (73-66). Χωρίς να χάσουν διάρκεια σε άμυνα και επίθεση οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν ακόμη και στο -3 (75-72 στο 32΄), αλλά μέχρι εκεί... Ο Παναθηναϊκός ανέβασε και πάλι στροφές σε άμυνα και επίθεση, κόβοντας χωρίς άγχος το νήμα του τερματισμού με 102-83, αλλά έχοντας το μυαλό του στον Νεμάνια Νέντοβιτς, ο οποίος περίπου έξι λεπτά πριν τη λήξη προσγειώθηκε σε αντίπαλα πόδια, γυρίζοντας τον αριστερό του αστράγαλο.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πιτσίλκας, Μαγκλογιάννης, Σκαλτσής

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Πρίφτης): Παπαγιάννης 10 (10ρ.), Μποχωρίδης 5, Νέντοβιτς 15 (2), Έβανς 22 (1), Σαντ Ρος 19 (2), Πέρι 5, Μέικον 10 (1), Καββαδάς 2, Κασελάκης 10 (2), Αβδάλας, Μαντζούκας 4.

ΛΑΥΡΙΟ (Χρήστος Σερέλης): Κάρτερ 12 (2), Μουράτος 15 (1), Κακλαμανάκης 6, Περσίδης 12 (4), Γερομιχαλός 16 (3), Νικολαΐδης 2, Σμιθ 9 (1), Αμίνου 4, Πιλάβιος, Φιλοξενίδης, Σπρίντζιος, Βουλγαρόπουλος 7.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Φυλάκιση και πρόστιμο στους γονείς που δεν στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο

Στέφαν Γέλοβατς: Θρήνος στην κηδεία του (εικόνες)

Τροχαίο ατύχημα με τραυματίες στην παλαιά εθνική Λαμίας - Θεσσαλονίκης (εικόνες)