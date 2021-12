Life

“Η Φάρμα”: πρώτη αποχώρηση την Τετάρτη (αποκλειστικό βίντεο)

Αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο, προβλήθηκε από την εκπομπή “Το Πρωινό”.

Η ζωή στη «Φάρμα» συνεχίζεται απόψε, στις 21:00, στον ΑΝΤ1, και ήρθε η στιγμή της 1ης ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ!

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΠΟΨΙΝΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Για ποιο λόγο κάνει παρατήρηση στην ΑΡΧΗΓΟ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ, ο ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ; Πώς το σχολιάζει ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ;

Γιατί η ΜΑΙΡΗ ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ λέει τον ΚΟΥΤΣΑΒΑΚΗ λουφαδόρο; Τι τον βάζει να κάνει; Συμφωνεί η ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ με την άποψη της Μαίρης; Ποια είναι η αντίδραση του ΚΟΥΤΣΑΒΑΚΗ;

Πώς τα έχουν πάει στην 1 η ΑΠΟΣΤΟΛΗ; Έχουν καταφέρει να την ολοκληρώσουν ή τους αιφνιδιάζει ο ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ; Πώς αντιδρά ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΝΤΖΟΣ που του έχει ανατεθεί αυτό το κομμάτι της αποστολής;

ΑΠΟΣΤΟΛΗ; Έχουν καταφέρει να την ολοκληρώσουν ή τους αιφνιδιάζει ο ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ; Πώς αντιδρά ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΝΤΖΟΣ που του έχει ανατεθεί αυτό το κομμάτι της αποστολής; Γιατί η ΜΑΙΡΗ ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ κάνει παρατήρηση στη ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ για τη διαχείριση των προμηθειών;

Ο ΚΟΥΤΣΑΒΑΚΗΣ προσπαθεί να υπερασπιστεί τη συμπεριφορά του ΣΤΑΜΑΤΗ ΓΑΡΔΕΛΗ στον ΜΑΝΟ ΠΑΝΤΑΖΗ. Ποια είναι η γνώμη του Μάνου;

Ο ΚΟΥΤΣΑΒΑΚΗΣ ανησυχεί για τον ΣΤΑΜΑΤΗ ΓΑΡΔΕΛΗ που δεν βρίσκεται στη «ΦΑΡΜΑ» και επιλέγει να απομονωθεί. Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ θα προσπαθήσει να τον καθησυχάσει; Γιατί ο ΚΟΥΤΣΑΒΑΚΗΣ ξεσπάει σε κλάματα;

Όλοι αναρωτιούνται τι συμβαίνει με τον ΣΤΑΜΑΤΗ ΓΑΡΔΕΛΗ.

Πώς σχολιάζουν τη συμπεριφορά των επωνύμων η ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ και ο ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΗΛΙΑ; Θεωρούν κάποιους σνομπ;

Πώς νιώθει η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΕΡΓΚΕΛΕΖΙΟΥ για τη ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ; Πιστεύει ότι θα καταφέρει να κερδίσει τον ΣΤΑΜΑΤΗ ΓΑΡΔΕΛΗ;

Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο, που προβλήθηκε στην εκπομπή “Το Πρωινό”:

