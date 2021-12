Τεχνολογία - Επιστήμη

Απογραφή 2021: Τι θα κερδίσουν όσοι την κάνουν ηλεκτρονικά - Πώς θα μπείτε στην κλήρωση

Η ΕΛΣΤΑΤ κληρώνει δώρα για όσα απογραφούν ηλεκτρονικά. Δείτε πώς...

Σε κλήρωση 50 αργυρών συλλεκτικών νομισμάτων της «Απογραφής Πληθυσμού- Κατοικιών» για όσους απογραφούν ηλεκτρονικά, θα προχωρήσει η ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, μετά από πρόταση της ΕΛΣΤΑΤ περιλήφθηκε στο νομισματικό πρόγραμμα της χώρας το αργυρό συλλεκτικό νόμισμα με θέμα «Απογραφή Πληθυσμού- Κατοικιών 2021». Το αργυρό αυτό νόμισμα αποτελεί μοναδικό στο είδος του, καθώς ουδέποτε έως σήμερα έχει δημιουργηθεί νόμισμα με θέμα την απογραφή.

Το συλλεκτικό νόμισμα φέρει στην μία όψη το σήμα της ΕΛΣΤΑΤ και στην άλλη το λογότυπο της «Απογραφής Πληθυσμού- Κατοικιών 2021», την ονομαστική του αξία, το εθνόσημο και περιμετρικά τις λέξεις «Ελληνική Δημοκρατία» και «2021 Απογραφή Πληθυσμού- Κατοικιών». Είναι διαμέτρου 30 χιλ., βάρους 10 γρ., είναι κατασκευασμένο από άργυρο (Ag) 92,5% και ως προς την ποιότητα εκτύπωσής του σημειώνεται ότι είναι επιμελημένης κοπής (proof).

Υπενθυμίζεται ότι η φάση της ηλεκτρονικής αυτοαπογραφής συνεχίζεται έως και τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου, ενώ οι όροι της κλήρωσης βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, www.statistics.gr

