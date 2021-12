Αθλητικά

Προμηθέας - Μπούντουτσνοστ: Εντός έδρας συντριβή για τους Αχαιούς

Η Μπουντούτσνοστ διέσυρε τον Προμηθέα στην Πάτρα για το Eurocup.

Βαριά ήττα υπέστη ο Προμηθέας στην Πάτρα, βλέποντας το ρεκόρ του στον Β' όμιλο του EuroCup να υποχωρεί σε 2-4. Οι Αχαιοί ηττήθηκαν 60-89 από την πρωτοπόρο του Β' ομίλου, Μπούντουτσνοστ, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής, με τους Μαυροβούνιους να πανηγυρίζουν την πέμπτη νίκη τους.

Με εξαίρεση το παραγωγικότατο δεύτερο δεκάλεπτο, όταν και συνήλθε από τον... αιφνιδιασμό της Μπούντουτσνοστ στην πρώτη περίοδο (10-24 στο 10΄), ο Προμηθέας δεν έδειξε σε κανένα σημείο της αναμέτρησης σημάδια αντίδρασης.

Οι Αχαιοί, μάλιστα, «κόλλησαν» στους 8 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο, τη στιγμή που η άμυνα τους... έμπαζε από παντού και οι Μαυροβούνιοι με επιμέρους σκορ 25-8 μπήκαν πρόωρα σε τροχιά νίκης (43-66). Χωρίς να τραβήξουν το... πόδι από το γκάζι σε άμυνα και επίθεση, οι φιλοξενούμενοι όχι μόνο δεν απειλήθηκαν, αλλά έφτασαν άνετα στη νίκη, συντρίβοντας τον Προμηθέα με τη διαφορά των 29 πόντων (60-89).

«Δήμιοι» των Αχαιών οι Ντι Τζέι Σίλεϊ (29π. με 5/8 τρίποντα) και Ζόραν Νίκολιτς (20π., 10ρ.), ενώ από τον Προμηθέα ο Κέντρικ Ρέι με 22 πόντους (6/8 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 1/1 βολή) ήταν απελπιστικά μόνος για την υπέρβαση...

Τα δεκάλεπτα: 10-24, 35-41, 43-66, 60-89

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Λαμόνικα, Λεθκάνο, Χάτζιτς

Οι συνθέσεις:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Ζούρος): Ρέι 22 (3), Σβαρτζ, Γκραντ 10, Γκάντι 5, Χαντ 3, Αγραβάνης 2, Γκίκας 5 (1), Ρογκαβόπουλος 7 (1), Μάιλς 3 (1), Γιαννόπουλος 3 (1), Μπαζίνας, Τανούλης.

ΜΠΟΥΝΤΟΥΤΣΝΟΣΤ (Ντζίκιτς): Κομπς 17, Άτιτς 6, Σέχοβιτς, Μίτσοβ 8 (1), Μπάροβιτς 2, Σίλεϊ 29 (5), Νίκολιτς 20, Γιάγκοντιτς - Κουρίτζα 7 (1).

