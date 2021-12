Κόσμος

Κασόγκι: Συνέλαβαν λάθος άνθρωπο για την δολοφονία του δημοσιογράφου

"Γκάφα" των γαλλικών Αρχών. Γιατί αφέθηκε ελεύθερος ο Σαουδάραβας που συνελήφθη ως ύποπτος για τη δολοφονία του Τζαμάλ Κασόγκι.

Ο Σαουδάραβας που συνελήφθη την Τρίτη στη Γαλλία, ως ύποπτος για συμμετοχή στη δολοφονία του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι, δεν είναι το άτομο που καταζητείται από την Τουρκία και αφέθηκε ελεύθερος, ανακοίνωσε απόψε ο γενικός εισαγγελέας του Παρισιού.

Ο άνδρας αυτός συνελήφθη με βάση το διεθνές ένταλμα σύλληψης που είχαν εκδώσει οι τουρκικές δικαστικές αρχές στις 5 Νοεμβρίου 2018. Από την εξακρίβωση των στοιχείων του ωστόσο διαπιστώθηκε ότι δεν πρόκειται για τον καταζητούμενο αλλά για απλή συνωνυμία, όπως ανέφερε μια πηγή προσκείμενη στις έρευνες.

«Επρόκειτο για μια σχεδόν τέλεια συνωνυμία. Έμοιαζε εμφανισιακά με τον ύποπτο και τα στοιχεία ταίριαζαν: ίδιος μήνας, χρονιά και τόπος γέννησης», πρόσθεσε η πηγή αυτή, ζητώντας να τηρηθεί η ανωνυμία της.

Ο Σαουδάραβας επρόκειτο να επιβιβαστεί σε πτήση για το Ριάντ από το αεροδρόμιο Ρουασί-Σαρλ Ντε Γκολ. Όταν όμως έδωσε το διαβατήριό του, με το όνομα «Χάλεντ αλ Οτάιμπι», ενεργοποιήθηκε ο «κόκκινος συναγερμός» της Ιντερπόλ.

Η πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας στο Παρίσι διαβεβαίωνε από χθες ότι «ο εν λόγω πολίτης δεν έχει καμία σχέση» με τη δολοφονία του Κασόγκι και ζήτησε την άμεση απελευθέρωσή του. Μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας της Σαουδικής Αραβίας ανέφερε μάλιστα ότι «ο πραγματικός Χάλεντ αλ Οτάιμπι και όλοι οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι φυλακισμένοι στο βασίλειο».

«Υπάρχουν εκατοντάδες Σαουδάραβες με το ίδιο ονοματεπώνυμο», υπογράμμισε.

